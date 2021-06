Pět nocí při odchodu Freddyho tvůrce uprostřed diskuse

obrázek : ScottGames Studios / Steel Wool

Scott Cawthon, nezávislý vývojář známý jako Innovator Pět nocí s Freddym série má oznámit Jeho odchod z profesionálního vývoje her.

„Měl jsem požehnanou, naplňující a bohatou kariéru,“ napsal Cawthon na svém osobním webu. “Ukázal mi velkou laskavost a já jsem se jí na oplátku pokusil prokázat velkou laskavost. Snažil jsem se udělat nějaké dobré hry (ať proběhne debata) a viděl jsem vytvoření fanouškovské základny, která je možná nejkreativnější a nejtalentovanější na planetě. “

Ale tady u sedmého výročí upoutávky na první hru, kde si uvědomuji, že jsem byl v polovině 30. let, když jsem vytvořil seriál a nyní se blíží polovině 40. let, si uvědomuji, že mi chybí spousta věcí, by se měl zaměřit dříve Pět nocí s Freddym Stalo se to úspěchem, “pokračoval Cawthon.„ Chybí mi dělat hry pro své děti, chybí mi to jen pro zábavu a chybí mi tvorba RPG, i když to maskuji. To vše znamená, že odejdu do důchodu. “

To neznamená konec Pět nocí s FreddymProtože však Cawthon plánuje vybrat jinou osobu, která by dohlížela na „vedení show“. Nová várka v dlouhotrvající sérii Pět nocí u Freddyho: Narušení bezpečnosti, Očekává se, že vyjde později v tomto roce, a film se vyrábí v Blumhouse.

Cawthon nedávno Dostal jsem výstřel vzdálenost finanční záznamy Ukázalo se, že několik let poskytoval dary kontroverzním americkým politikům, včetně bývalého prezidenta Donalda Trumpa a vůdce Senátu pro menšiny Mitcha McConnella. Cawthon reagoval na odpor veřejnosti tím, že znovu potvrdil své přesvědčení a zároveň prohlásil, že miluje členy LGBTQ + své fanouškovské základny, přestože podporoval mocné lidi, kteří jim dělali vše pro to, aby jim ublížili.

Jsem republikán. Jsem křesťan. Jsem pro-life. Věřím v boha Cawthona Publikováno ve vlákně Reddit, nyní uzavřeno. „Věřím také v rovnost, vědu a zdravý rozum. Navzdory tomu, co by někteří mohli říci, všechny tyto věci mohou jít společně. To není omluva ani příslib změny, tak to vždy bylo.“

G / O Media mohou dostat provizi

Od doby, kdy Cawthonova reklama začala fungovat, byla sociální média plná zpráv o uznání jeho práce. hashtag # Děkuju V současné době patří mezi tři nejdůležitější trendy na Twitteru ve Spojených státech.