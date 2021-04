Nové mikrofony Sennheiser fungují dobře s telefony i fotoaparáty

Společnost Sennheiser představuje některé nové mikrofony pro tvůrce pro použití ve fotoaparátech a telefonech na spotřebitelské úrovni, včetně aktualizace mikrofonu samopalu MKE 400 namontovaného na fotoaparátu a nových mikrofonů lavaliere, které se hodí k telefonu.

Aktualizovaný brokový mikrofon MKE 400 se zdá být upgradem několika způsoby oproti předchozí verzi – dostal nový design, který zahrnuje čelní sklo (také přichází s chlupatou větrnou ponožkou), vestavěný konektor pro sluchátka a požehnání. , Lze jej pomocí fotoaparátu automaticky zapnout nebo vypnout. Také nyní přichází s bezplatnou větrovkou, když už bude opravdu lehký. To by mělo pomoci snížit počet opakování nahrávání, ale uvědomíte si, že jste nezachytili zvuk, v který jste doufali (což je něco, co jste dělali dříve).

Nyní je také navržen pro práci s mobilními zařízeními, jako jsou telefony nebo tablety; Dodává se se standardním TRS kabelem určeným pro DSLR nebo bezzrcadlovky, stejně jako TRRS kabelem, který by měl fungovat, když je zapojen do konektoru pro sluchátka. Nebo spíše adaptér 3,5 mm na USB-C nebo Lightning. Díky konektoru pro sluchátka zabudovanému do mikrofonu byste měli být schopni monitorovat i při fotografování s telefonem (nebo s fotoaparátem, který má pouze mikrofon a žádná sluchátka).

Nové funkce by měly pomoci učinit z mikrofonu Sennheiser přesvědčivějšího konkurenta nejnovějším mikrofonům Rode – stará verze MKE 400 postrádající automatické zapnutí / vypnutí a relativně zastaralý design znesnadňovaly prodej ve srovnání s něčím jako Nainstalujte si VideoMic Pro. Je hezké vidět, že Sennheiser dohání zbytek trhu.

Všechny upgrady MKE 400 mají v oddělení baterií nízké náklady: Sennheiser odhadoval, že starý MKE 400 vydrží 300 hodin z jedné baterie AAA, zatímco nová verze oznamuje pouze 100 hodin používání. Ze dvou AAA. Mikrofon se stále prodává za 199,95 USD.

Mezitím jsou nové mikrofony Sen Lav společnosti XS Lav určeny k nošení přes límec nebo klopu košile a mohou být užitečné pro kreativy, kteří chtějí mít lepší zvuk, ale kteří nechtějí používat velký brokový mikrofon. Nainstalované mikrofony se dodávají ve dvou verzích: jedna s 3,5 mm jackem TRRS, druhá se zásuvkou USB-C pro použití bez hardwarového klíče s telefony nebo počítači. Sennheiser byl Dříve vyrobený lavalierový mikrofon Pro iPhony, které se připojovaly přes Lightning, ale zdá se, že již nejsou široce dostupné. (Můžete najít ten, který záhadně vypadá stejně jako ona V Apogee.)

Verze USB-C by měla být nejkompatibilnější, protože bude užitečná jak pro telefony Android, tak pro počítače s jediným zvukovým portem (například připojení do konektoru pro sluchátka nainstalovaného na MacBooku znesnadní používání sluchátek, ale místo toho můžete použít USB port. -C). Majitelé iPhone se budou chtít podívat na XS Lav s 3,5mm konektorem, i když bude nutný adaptér.

Verze 3,5 mm je 49,95 $ a verze USB-C je 59,95 $ – obojí je méně než 79 $. Road Smart Love Plus.

MKE 400 i XS Lav USB-C lze zakoupit také jako součást „Mobile Kit“, který k ceně přidává 30 $ a zahrnuje stativový stojan a sponu na telefon.