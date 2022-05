6 důvodů, proč ukončit Chrome a přejít na Vivaldi

Stáhněte si prohlížeč Vivaldi. Ihned. A během několika bezbolestných sekund, které zabere stažení a nastavení Vivaldi, nechte nás přesvědčit vás Proč Pokud tak učiníte, zlepší se vám zážitek z prohlížení.

Spuštění sekundárního prohlížeče je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších rozhodnutí, které můžete na svém počítači udělat. proč? Vzhledem k tomu, že vlastně nemusíte přepínat prohlížeče – stažení druhého prohlížeče vůbec nezmění aktuální nastavení. Navíc téměř každý prohlížeč je zdarma, včetně Vivaldi. A vaše záložky jsou importovány téměř okamžitě, takže vaše testovací jízda Vivaldi vám doslova ubere sekundy z vašeho dne – pokud se vám to nelíbí, nic se neděje. Ale Možná zjistíte, že to dodává vašemu procházení nový rozměr, o kterém jste ani nevěděli, že ho postrádáte. Sakra, možná zjistíš, že to vzdáváš Chrom zcela. Tak to pojďme zkusit!

V době tiskové zprávy byl Vivaldi propuštěn Aktualizace Vivaldi 5.2.1. Jedinou „nepříjemností“ je, že Vivaldi, stejně jako mnoho jiných prohlížečů, vás vyzývá, abyste se zaregistrovali a přihlásili pomocí speciálního účtu, abyste mohli spravovat své záložky, seznam čtení a další na více počítačích. Vivaldi nabízí také verzi svého prohlížeče pro Android, která vám umožňuje sdílet karty napříč stolním počítačem a mobilním procházením. (Všimněte si, že určitě ne K použití Vivaldi je absolutně nutný záznam na účtu.)

Ochrana soukromí a blokování reklam

Soukromí není to, na co pravděpodobně myslíte při stahování Vivaldi, ale pravděpodobně budete hned překvapeni, jak dobře to funguje. Víte, že Google Chrome a Microsoft Edge slouží jako zdroj příjmů z reklam, protože vše je ve výchozím nastavení povoleno bez pluginu pro blokování reklam. Se zabudovanými reklamami a videem Vivaldi zabráněno Ve výchozím nastavení – nejsou potřeba žádné zásuvné moduly ani doplňky. Výsledkem je velmi hladký a bezproblémový zážitek, který vypadá, že inteligentně blokuje reklamy, které nechcete vidět, zatímco ostatní obsah ponechává tak, jak je. Vivaldi bez problémů zkrotil ty nejrušnější a mediálně náročné stránky, které navštěvuji, jako je ESPN.com nebo SFGate.com.

Vivaldi je postaven na open source vykreslovacím jádru Chromium, na kterém je postaven Google Chrome, což znamená, že můžete používat zásuvné moduly Google z Internetového obchodu Chrome. Vivaldi však neshromažďuje uživatelská data.

Weby bohaté na média jako SFGate.com jsou obvykle plné reklam a plovoucích oken. Zdá se, že jedinými „reklamami“, které prohlížeč obsahuje, jsou tyto nákupní odkazy. Vše ostatní bylo odstraněno. Mark Hatchman / IDJ READ Ovladač PS5 DualSense Controller Drift: hromadná žaloba podaná proti společnosti Sony

Zajímavé je, že Vivaldi také obsahuje „Reader View“, starý ovládací prvek, který se objevuje v jiných prohlížečích – malá „textová“ ikona, která se zobrazuje napravo od řádku URL. Reader View obvykle odebere webový článek na prosté pozadí s minimem uměleckých a navigačních prvků a bez reklam. S Vivaldi není dobrý důvod používat Reader View, protože výchozí zobrazení je prostě efektivnější. V některých případech aplikace Reader View přidala vizuální nesouhlas, protože zobrazuje některé prvky, které jsou na stránce obvykle skryté.

S Vivaldi si okamžitě všimnete rozdílu ve vašem zážitku z prohlížení.

Vivaldiho prodejní místo: boční panel

Vivaldi inteligentně chápe, že většina větších obrazovek obsahuje spoustu bílého místa navíc, které není využito. Vivaldi tento prostor rozděluje a přidává úzký sloupec ikon, které odkazují na řadu pomocných funkcí, od RSS kanálů po poštu a dobře organizovanou funkci kalendáře. Malý přepínač v pravém dolním rohu zcela skryje panel; V opačném případě můžete kliknout na jednu z ikon – například na záložky – a panel se vysune a odhalí plnou funkčnost. Zjistit, co všechny ikony znamenají a kde žijí, je na Vivaldiho pravděpodobně nejnepřátelštější, protože je to jako strkat palubní desku do neznámého auta.

Ne všechny možnosti desek jsou zvláště nové. Existuje „seznam četby“ článků, které si chcete uložit a ponořit se do nich později, spolu se standardními stahováními a záložkami, nazývanými záložky. Bohužel jsem své záložky exportoval tolikrát, že je to nepořádek, i když jejich přetažení buď do složky Vivaldi Bookmarks nebo do lišty Oblíbené nahoře je velmi snadné.

Boční panel Vivaldi se postupně vytahuje a odhaluje více funkcí a zde vidíte vestavěnou čtečku e-mailů při zpracování různých RSS kanálů. Mark Hatchman / IDJ

Některé funkce nemusí být tak užitečné, jako například vestavěný nástroj Google Translate. (Vivaldi, stejně jako většina ostatních prohlížečů, automaticky přeloží stránku do cizího jazyka.) Neměl jsem pocit, že by pro mě byl speciální panel Wikipedie nějak zvlášť užitečný, i když vy to můžete mít jinak.

Osobně mám ze všech možností nejraději vestavěný panel zdrojů, který umožňuje importovat kanály RSS a rychle skenovat, co různé webové stránky publikují. Jistě, toto je starý příspěvek pro novináře, jako jsem já, kteří potřebují mít přehled o různých webech, ale RSS obvykle vyžaduje samostatnou službu nebo aplikaci. Jediná věc, která se mi na tom nelíbí, je, že zatímco můžete přetahovat záložky kamkoli chcete, nemůžete z žádného důvodu přeskupovat své kanály RSS.

Pokud se vám to všechno zdá jako příliš velký problém, můžete to vypnout. Součástí procesu nastavení Vivaldi je rozhodnutí, s jakým množstvím Vivaldi chcete začít.

Karty, karty, karty

Když už jsme u karet, správa karet je Vivaldiho chlebíček. Ve skutečnosti existuje poměrně málo možností, a to i pro náročné uživatele! Nejen, že uživatel Vivaldi má možnost umístit své karty na levou nebo pravou stranu, stejně jako na horní a spodní stranu, ale existují různé způsoby, jak je také uspořádat: tradiční rozložení, ale také ve skupinách karet,“ akordeon ouška“, které leží na sobě a pak Jeho stranou ven, nebo jen dvojitá řada s jedním nad druhým.

Není správné říkat, že Vivaldi organizuje své karty ve dvou řadách. Ale můžete ručně „naskládat“ více záložek pomocí Nastavení pro nastavení skládaných záložek do druhého řádku a poté se stisknutou klávesou CTRL a kliknutím na karty vytvořit tento řádek. Je to lepší než jen vytvořit další okno s kartami? Možná, i když si můžete vybrat z obou metod. Mark Hatchman / IDJ

Je to skoro hloupé: můžete použít palcové kolečko k rolování tam a zpět mezi záložkami, a to i vodorovně; Skládání karet podle hostitele, zavření všech karet vpravo nebo vlevo od aktuální karty, klonování karty atd. Můžete dokonce kliknout na některé karty se stisknutou klávesou Ctrl, kliknout na ně pravým tlačítkem a říct Vivaldimu, aby je otevřel ve formátu s vlákny – tato karta se pak zarovná jiný Karty jsou čtvercové, ale ostatní karty ponechte ve formátu. Jak jsme řekli: blbost!

Karty můžete také naskládat tak, že je položíte vedle sebe, jako jsme to udělali zde. Úzké sloupy mohou být někdy efektivním využitím prostoru. Mark Hatchman / IDJ

Vestavěná pošta a kalendář

Další unikátní funkcí, kterou Vivaldi nabízí, je volitelná vestavěná čtečka pošty a kalendář integrovaný také do bočního panelu. Vivaldi vám neumožňuje přihlásit se k Microsoft 365 nebo Exchange; Podporuje pouze POP3 a IMAP, což znamená, že je lepší volbou pro osobní e-maily než pro obchodní kontakty. To je podle mě v pořádku. Každopádně čtečka kanálů RSS od Vivaldi filtruje e-mailového klienta, takže jsem byl jen broskvový ohledně ponechání mého „skutečného“ e-mailu v aplikaci Windows 11 Mail a použití Vivaldiho pošty jako vlastní čtečky kanálů.

Cítím se za toto rozhodnutí trochu provinile, i když kalendář Vivaldi miluji. Uspořádání kalendáře do svislého sloupce, jak to dělá aplikace Vivaldi, se hodí k rychlému, skenovatelnému přehledu vašeho dne – méně však, když si prohlížíte týden nebo měsíc. Zde můžete vyjmout svůj měsíční kalendář na vlastní kartě.

Neprodávám kalendář Vivaldi, ale je tam jako možnost. Mark Hatchman / IDJ

rychlé vytáčení

Na rozdíl od Googlu nebo Microsoftu vám Vivaldi nenabádá, abyste se na jeho licencovaný obsah dívali na stránkách s novými kartami, jako je Chrome nebo Edge. Místo toho otevřením nové karty otevřete Speed ​​​​Connect, sadu velkých ikonových zkratek pro oblíbené weby. Samozřejmě můžete přidat vlastní.

Možná to odmítnete jako trochu zjednodušující, ale hledání záložky může nějakou dobu trvat. Možnost konfigurovat novou záložku pomocí pohodlných záložek je užitečná funkce, i když něco takového lze najít v jiných prohlížečích.

Ovládací prvky spodního navigačního panelu

Vivaldi také obsahuje malou sadu ikon zkratek ve spodní části obrazovky (pokud nakonfigurujete své karty tak, aby se zobrazovaly nahoře.) Tyto ikony považuji za velmi užitečné. Nejen, že má správnou velikost pro mou 4K obrazovku, ale je stejně užitečný. K dispozici je posuvník pro přiblížení a oddálení, rychlé tlačítko pro pořízení snímku stránky a ovládací prvky pro přeměnu aktuální stránky na čtverec. Líbí se mi také malá ikona koše v pravém horním rohu: pokud omylem zavřete kartu, můžete klepnutím na koš ji vrátit zpět.

Malé ovládací prvky ve spodní části okna prohlížeče Vivaldi poskytují funkci jednoho kliknutí pro dlaždice, pořízení snímku obrazovky atd. Mark Hatchman / IDJ

Stejně jako téměř všechny ostatní funkce v tomto seznamu není povinnost ji používat. A je toho víc, schovaného v nabídce nastavení, co nepoužívám: gesta myši, klávesové zkratky a další. takže tam“řetězce velení,“ nebo makra prohlížeče, která můžete použít k provádění více úkolů najednou skutečnost výkonní uživatelé.

Pokud jste dokončili přizpůsobení svého prohlížeče, pak Vivaldi může být prohlížeč pro vás. Udělejte si pár sekund a zjistěte to!