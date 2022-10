Hráči Modern Warfare 2 varovali před „přesunutím na Nový Zéland“

Hráčům Call of Duty: Modern Warfare 2 bylo doporučeno, aby neměnili oblast své konzole, aby získali časný přístup ke hře.

„Nový Zéland“ trik, který umožňuje hráčům oklamat své konzole, aby jim umožnili přístup ke hře, která v jejich regionu nevyjde do půlnoci, je základním prvkem vydávání her po mnoho let.

Infinity Ward ale vydalo prohlášení, ve kterém varovalo hráče před „problémy s připojením“ a „může být zakázáno hrát“, dokud hra nebude oficiálně vydána v jejich regionu.

Zapnout PSA: Pokud se pokoušíte změnit nastavení oblasti konzoly pro přístup #MWII Brzy budete mít problémy s připojením a váš vstup do hry může být zablokován až do doby oficiálního spuštění pro váš region. InfinityWard 27. října 2022

Infinity Ward se také podělilo o veselé nadšení sérií tweetů.

Nový Zéland? 👀 InfinityWard 27. října 2022

Hráči mohou tento zákaz stále obejít pomocí VPN, i když budou stále zažívat hroznou latenci připojení k serverům na druhé straně světa.

Pro hráče může být nejlepší počkat do půlnoci místního času. Určitě ano Podívejte se na našeho průvodce Důležité podrobnosti o vydání.