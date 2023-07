Polarizované Španělsko se před volbami dívá do krajní pravice

Napsal Katya Adler

Editor Evropy

zdroj obrázku, Getty Images foto titulek, Součástí příští vlády se pravděpodobně stane španělská krajně pravicová strana Vox pod vedením Santiaga Abascala

před 2 hodinami

Nedělní volby ve Španělsku vyvolaly politické otřesy ještě před zahájením voleb.

Vláda s největší pravděpodobností vznikne – většina analytiků předpovídá – bude koalice, která poprvé ve Španělsku od smrti fašistického diktátora Francisca Franca v roce 1975 zahrnuje tvrdě pravicovou nacionalistickou stranu.

A levicově smýšlející Španělé zběsile posílají textové zprávy a nabádají je, aby se ujistili, že budou volit – navzdory úmorným teplotám a svátku pro mnohé – a „zastavit fašisty“ v jejich stopách.

Politická pravice mezitím uvedla, že voliči mají na výběr: Sanchez (současný středolevý premiér a jeho koalice včetně krajní levice) nebo Španělsko. Což znamená, že pod další Sanchezovou vládou se země zhroutí.

Rétorika v tomto volebním období byla toxická, protože voliči se stále více polarizují.

Je to boj o hodnoty, tradice a o to, co musí znamenat být Hispáncem v roce 2023.

Tento druh vzrušené debaty o identitě není ve Španělsku cizí. Vzpomeňte si na Itálii, Francii, Brazílii nebo post-Trumpovu debatu ve Spojených státech.

Ale Španělsko už bylo rozděleno. Bylo to od občanské války ve 30. letech a dalších čtyř desetiletí diktatury pod vedením generála Franca. Dodnes zde neproběhla žádná otevřená diskuse o obětech a násilnících. Staré rány stále hnisají.

„Spojenectví tvrdé pravice a pravého středu znamená návrat do minulosti, k novým Francouzům,“ řekl mi Ximo Puig, bývalý středolevý prezident regionu Valencie, na závěr předvolební kampaně pro středolevou stranu PSOE vedenou premiérem Sanchezem v pátek večer.

„Liberální hodnoty, jako jsou sňatky osob stejného pohlaví – Španělsko bylo jednou z prvních evropských zemí, které je legalizovaly – nebo svoboda lidí určit si své pohlaví – jsou ohroženy.“ READ Kyjev: Íránští poradci zabili s ruskou pomocí na Krymu na Ukrajině

Puig ztratil úřad tento týden po nové vládě středopravé lidové strany ve Valencii a tvrdě pravicová strana Vox složila přísahu po posledních regionálních volbách. Mnoho lidí ve Španělsku považuje Valencii za leteckou cestu do širší země.

foto titulek, Zimo Puig, bývalý prezident Valencie od středu zleva, je zobrazen uprostřed vlevo

Viceprezidentem Valencie je nyní bývalý toreador z Voxu Vicente Barrera. Je také obhájcem Frankova režimu.

Na oslavu léta ve třetím největším španělském městě se každou noc na rušném náměstí ve Valencii konají býčí zápasy. Ženy házejí květiny a vějíře na poctu barevně oblečeným toreadorům dole, škádlí a zesměšňují svého rohatého nepřítele, a dechovka hraje za výkřiků davu „Ole!“

Vox byl zaneprázdněn volbami přímo před arénou a přehrával záznam ve smyčce reproduktoru, kde vůdce strany Santiago Abascal sliboval, že „udělá Španělsko znovu skvělým“.

Většina aktivistů Vox s námi odmítla mluvit. Ale důchodce Paco se dychtivě podělil o své myšlenky:

„Vox zastává rodinné hodnoty a další tradice, včetně býčích zápasů,“ řekl Lee. „Levice nás nazývá antidemokratickými, ale jsou to oni, kdo nerespektují demokracii. Chtějí, abychom neexistovali.“

„Nemůžu ani vejít do čtvrti, kde se procházím ve Valencii se španělskou vlajkou,“ dodal 22letý Eloy. „Pokud to uděláte, lidé budou křičet ‚Fášo! fašistický! „Na můj obličej. Není to hezké.“

Zdejší oddíly jsou tak horečné, jsou téměř kmenové.

Mnoho voličů se identifikuje podle tepu, což je páska, kterou nosí kolem zápěstí. Žlutá a červená barva vlajky Španělska je znakem příslušnosti k pravici. Barvy duhy představují LGBTQ+ práva a jsou také symbolem levice.

To vše je součástí toho, co mnozí španělští komentátoři popisují jako současný „fotbal“ zdejší politiky. READ Rusko plánovalo sestřelit dopravní letadlo a obvinilo ukrajinskou bezpečnostní službu

To však riskuje, že podcení, jak hluboce se mnoho Španělů cítí ohledně preferovaného souboru hodnot, nebo jak hrozivé si myslí, že tyto hodnoty jsou z druhé strany.

foto titulek, Vox slibuje, že udělá Španělsko znovu skvělým

Potkal jsem Nieves s pocitem deprivace na živém centrálním trhu ve Valencii, kde nyní pracuje. Říká, že Španělsko si za Pedra Sancheze mohlo ekonomicky vést lépe, ale nejchudší země z toho netěžily.

„Teď tady nejde o volbu krajní pravice. Je to o naprosté nutnosti. Platy lidí, kteří tvrdě pracují, vám neumožňují platit účty. Když jsem pracovala jako uklízečka, roky mi platili 4 eura na hodinu. To vše říkám jako dělnice, matka a žena v domácnosti. Uvidíme, co bude po nedělním hlasování.“

Nevesovy nálady jsou jasné, ale podíl Španělů, kteří nyní říkají, že dokážou žít v rámci svých možností, raketově vzrostl během doby, kdy byl Pedro Sanchez ve vládě.

Počet zaměstnanců vzrostl. Španělsko má jednu z nejnižších inflací v Evropě. Sanchez přiměl Evropskou unii, aby umožnila Španělům platit méně za plyn používaný k výrobě elektřiny. Zvýšil mezinárodní prestiž Španělska tím, že výrazně podpořil Ukrajinu v její válce proti Rusku.

Jak tedy mohou anti-Sanchezovy útoky zprava padat na tak úrodnou půdu?

Otázka, kterou jsem položil ministryni vědy a inovací Dianě Morantové, oficiálně místní starostce regionu Valencie.

„Vidíme oživení krajní pravice po celé Evropě,“ řekla mi. „Právo, které máme ve Španělsku, není umírněné právo. Používá argumenty nenávisti a snaží se dehumanizovat našeho vůdce, premiéra. Zatímco jsme byli zaneprázdněni vládnutím, oni šířili lži. Ale lidé Španělska vědí, za čím stojíme. Lži nemohou získat pravdu.“

V centrále EU v Bruselu panují velké obavy z oživení tvrdě pravicových nacionalistických stran v celé Evropě. READ Itálie: Premiér Mario Draghi přežil hlasování o důvěře

foto titulek, Esteban Gonzalez Pons je klíčovým hráčem PP na pravém středu

Esteban Gonzalez Pons z Valencie. Je vysoce postaveným představitelem středopravé lidové strany na národní úrovni a v Evropském parlamentu. Zeptal jsem se ho, jestli se obává, že by to poškodilo pověst jeho strany a Španělska, kdyby uzavřel spojenectví s Voxem.

Dostal jsem velmi rychlou odpověď.

„Mohu vám říct, že Brusel se vůbec nebojí, jestli moje strana skončí ve vládním uspořádání s Voxem. V EU jsou teď všechny druhy pravicových vlád. Podívejte se na Itálii, Švédsko, Finsko a Rakousko.“

Dodal: „Ve skutečnosti je britská vláda pravicovější než Fox. Takže děkuji BBC za tuto otázku, ale Brusel skutečně chce, aby ve španělské vládě už nebyli žádní komunisté.“

Tyto volby jsou příběhem dvou Španělů.

Tvář, do které se tato země po nedělních volbách probudí, se bude radikálně lišit podle toho, kdo vyhraje. Každá strana tvrdí, že ta druhá ohrožuje identitu a budoucnost Španělů.