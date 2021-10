Apple vydává macOS Monterey pro Apple Silicon a Macy s procesorem Intel

Apple dnes vydává macOS 12 Monterey pro kompatibilní počítače Mac s křemíkovým procesorem Apple nebo procesory Intel. Nová verze je bezplatný upgrade pro každého, kdo má kompatibilní zařízení.

macOS Monterey přichází s řadou nových funkcí a vylepšení. První je SharePlay, která byla dnes spuštěna také na iOS a iPadOS. To umožňuje uživatelům poslouchat hudbu, sledovat filmy nebo televizní pořady a další společně prostřednictvím hovoru FaceTime. Hovory FaceTime mají také prostorový zvuk, takže hlas mluvčího vychází ze směru, ve kterém se objevují na obrazovce.

Mezi další vylepšení FaceTime patří zvuková izolace pro eliminaci šumu na pozadí, Wide Spectrum pro celou škálu zvuku, Portrétní režim – který bude dostupný také pro Webex a Zoom – a nové síťové zobrazení pro konferenční hovory.

Nová funkce Universal Control umožňuje uživatelům používat jednu myš a klávesnici mezi Macem a iPadem. Zařízení musí být pouze vedle sebe a operační systém automaticky určí, když najedete myší na okraj obrazovky, na které zařízení chcete přesunout. AirPlay to Mac umožňuje uživatelům s iPhonem nebo iPadem sdílet obsah na Macu tak, jak se vám líbí s Apple TV.

macOS Monterey také získává některé funkce z iOS 15, jako je Live Text a Visual Look Up. Živý text detekuje text v obrázcích, včetně telefonních čísel, webových stránek, adres a dalších, a lze jej vyhledávat, kopírovat/vkládat nebo s ním pracovat. Visual Look Up dokáže na obrázcích odhalit zvířata, umění, orientační body, rostliny a další a pomoci uživatelům dozvědět se o nich více.

Monterey také získává Focus, vlastní funkci nerušit, kterou můžete vytvořit pro různé události, aktivity nebo denní dobu, abyste dostávali pouze personalizovaná oznámení.

Safari bylo také aktualizováno o zcela nové uživatelské rozhraní, vylepšenou správu karet a zvýšenou ochranu soukromí.

macOS Monterey je nyní k dispozici ke stažení prostřednictvím Mac App Store.