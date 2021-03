Jesse Marsh: „Zajímavé“ spojující Celtic s „ctí“ trenéra RB Salzburg

Jesse Marsh, správně, je prvním Američanem, který vedl tým v Lize mistrů UEFA

Trenér Red Bull Salzburg Jesse Marsh prohlásil, že je „poctou“ spojit se s keltskou prací, a tuto roli označil za „zajímavou“.

Byl navržen 47letý Američan Někteří bývalí hráči Jako dobrá síla nahradit Neila Lennona.

Rakouská salcburská strana je na dobré cestě, aby si podruhé za sebou podruhé za sebou vybojovala dvojnásobnou ligu a pohár, který také pracoval jako asistent v Lipsku.

“Slyšel jsem [about the links]. „Je to pro mě čest,“ řekl Marsh pro BBC Sport.

„Před třemi nebo čtyřmi lety by pro mě bylo nemožné stýkat se s klubem, jako je Celtic?“

“Budeme mít podobné nápady, jak to postavit správným způsobem, investovat do akademie, investovat do mladých hráčů a vytvořit tento vývojový proces, o kterém mluvím? A nejen soustředit se na vítězství.”

„Je zřejmé, že vím, že když trénuješ Celtic, vítězství je nejdůležitější věc.“

Celtic prý hledá manažera fotbalu i manažera pro obnovení svých fotbalových operací poté, co jejich nabídka získat desátý po sobě jdoucí ligový titul v tomto období selhala.

Marsh předtím trénoval pro New York Red Bulls v Major League Soccer a v roce 2015 vyhrál ocenění Nejlepší trenér roku.

V roce 2018 se přestěhoval do Německa, aby se stal asistentem Ralpha Rangnicka v Lipsku, poté se v létě následujícího roku ujal prezidentství v Salcburku, kde pomáhal rozvíjet mladé talenty jako Erling Braut Haaland, Takumi Minamino a Dominic Zubuszlai.

Výsledkem bylo, že Marsh byl také vázán na špičková pracovní místa v německé Bundeslize, ale byl smluvně uzavřen do Salcburku až do léta 2022.

„Vím toho dost, abych samozřejmě řekl, že je to zajímavé,“ dodal keltský. “Je to skvělý klub a bylo by mi ctí, kdybych měl na paměti. Ale mám tu také práci.”

„Můj způsob práce je soustředit se na práci, ve které se nacházím, a soustředit se na okamžik. Čím víc toho dělám, tím více se mohou objevit další možnosti.“