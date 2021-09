Říká se, že snoubenec Stephanie Matteo kdysi tvrdil, že předstírala, že je bisexuální, aby se objevila v pořadu

90 dní snoubenec Alum Stephanie Matteo a bývalá přítelkyně Erica Owens byly prvním vztahem stejného pohlaví v historii franšízy. Pár se objevil v sezóně 4 Před 90 dny, Nakonec ale zavěsil v epizodě z května 2020.

Nyní Stephanie říká, že je zasnoubená s youtuberem Nickem Stoneem, aka mokrá ponožka. Kdo kdysi tvrdil, že Stephanie předstírala, že je bisexuální, aby získala roli v populární sérii TLC.

V hlavních rolích filmu Snoubenec 90. let Stephanie Matto a Darren Karp | Mani Karabell / Getty Images

Stephanie se narodila v České republice a přestěhovala se s matkou do New Yorku, když jí bylo sedm let. Přechod na nový jazyk a kulturu však nebyl snadný. Stephanie říká, že si vytvořila vlastní kanál YouTube – Stepanka – aby se přestala „cítit osaměle“.

Během let se její sledování na YouTube i Instagramu rozrostlo a stala se influencerkou. Tak jsem skončil s komunikací s Ericou. Australský fotograf vklouzl do DM, což vedlo ke vztahu na dálku online.

Fanoušci nekupovali vztah Stephanie a Erica

Stephanie odcestovala do Austrálie a osobně se setkala s Ericou 90 dní snoubenec: před 90 dny. Ale Stephanie nebyla pro svou rodinu bisexuální. Byl evidentní vážný nedostatek chemie mezi manželi. Což si někteří fanoušci kladou otázku, jestli je Stephanie upřímná.

Jedním z takových fanoušků byl youtuber Nick Stone, alias mokrá ponožka V posledních letech to byl hit s obsahem soustředěným kolem hvězd TLC. V současné době má Nik asi 250 tisíc předplatitelů. Jeho nejoblíbenější videa zahrnují přihlášení k platebním platformám NSFW hvězd TLC a hodnocení jejich fotografií.

v jednom z OnlyFan Recenze, zaměřte se na Nicka Stefaniho. Ale to bylo předtím, než začaly kolovat zvěsti, že se Nick a Stephanie zasnoubili.

Její pověstný snoubenec ji obvinil z předstírání 90denního snoubence

Ve videu, které Nick zveřejnil v červnu 2020 s názvem „Koupil jsem Stephanie Matos Onlevans,“ ji obvinil, že předstírala, že je bisexuální, aby získala zastoupení. 90 dní snoubenec A získat více pohledů na její sociální média.

Jeho názor na vztah byl, že neměli žádnou chemii. Popsal Stephanieino zacházení s Ericou jako „manipulativní“. Nick však sdílel své vzrušení, že jeho kolega YouTuber obsadil sérii TLC.

Stephanie Matto nazývá Nickem Stoneem svého manžela

V nedávném příspěvku na svém Instagram Story Stephanie překvapila fanoušky, když sdílela její a Nickův obrázek a v titulku ho označovala jako „manžílek“. Později zveřejnila stejnou fotografii na své domovské stránce a knihy“Nikdy jsem nepoznal lásku, dokud jsem tě nepotkal.”

Když lidé začali komentovat, jak Stephanie použila slovo „manžel“ a ptali se jí na svatbu, odpověděla, že to byl „opravdu nejšťastnější okamžik mého života“.

Stephanie později objasnila, že ještě nebyla vdaná za Nicka. Ale řekla, že jsou zasnoubení. Na jeho stránce YouTube Nick Books“Mimochodem, Stephanie a já jsme teď dostali tanga … vypadá to, že jsem si z ní dělal legraci teprve včera a teď děláme velkou hru.”

90denní snoubenci jsou skeptičtí

po, po Pouze fanoušci Stephanie oznámila, že ze své platformy odstraňuje explicitní obsah, a proto se rozhodla spustit nový web s názvem není skrytý. Někteří fanoušci si myslí, že Stephaniein překvapivý příspěvek může být reklamní trik.

Pouze fanoušci Toto rozhodnutí se nakonec obrátilo. Ale Stephanie a některé z jejích kolegů hvězd TLC se drží své nové platformy – a Nick se právě připojil.

Manžel zveřejnil několik jeho fotografií není skrytý. Páry, které spolu pracují, zůstávají spolu, “řekla Stephanie.

The 90 dní snoubenec Franšíza se v neděli a v pondělí večer vysílá na TLC.

