Slunce se stává nebezpečnějším a nepředvídatelnějším

Nedávná zpráva z Vědecká výstraha Vysvětluje přirozeně se vyskytující jev, ke kterému dochází na Zemi, když Slunce dosáhne zenitu svého 11letého cyklu. Během 11letého cyklu Slunce mohou vědci očekávat poněkud předvídatelné dorůstání a slábnutí intenzity slunečních erupcí v závislosti na tom, kde během tohoto cyklu sedíme. Vědci se však obávají, protože ačkoli očekávají vrchol sluneční aktivity v podobě erupcí do roku 2025, již jsme překročili očekávaná čísla, což znamená, že Slunce produkuje více geomagnetických bouří, než jsme byli zvyklí.

Zatímco zvýšená aktivita Slunce se často projevuje jako Aurora Borealis, když sluneční erupce interaguje s magnetosférou Země ve vysokých nadmořských výškách, toto zvýšení aktivity může také způsobit poškození rádiové frekvence a v některých případech i satelitů na nízké oběžné dráze Země (Leo) ). Říci, že jsme v bezprostředním nebezpečí, by byla hrubá nadsázka, ale občas vidíme následky zvýšené aktivity slunce.

Jeden pozoruhodný, dobře zdokumentovaný příklad je označován jako událost zničení Starlink. K tomuto incidentu došlo, když SpaceX vypustila desítky satelitů na oběžnou dráhu v únoru 2022. Normálně by satelit na nízké oběžné dráze nebyl negativně ovlivněn výbuchem plazmy ze Slunce, ale v tomto případě bylo 38 ze 49 satelitů poškozeno nebo ztraceno. po prvním spuštění.

Jinými slovy, ačkoli je Slunce schopno zničit satelity na nízké oběžné dráze Země, pravděpodobně nebudeme svědky tohoto typu spadu poblíž zemského povrchu.

Jakkoli může tento incident znít děsivě, existuje několik faktorů, které je třeba zvážit a které vám uklidní mysl. Obvykle se LEO nacházejí ve výškách 400 km nebo vyšších. V případě satelitů Starlink společnosti SpaceX byly jednoduše ve špatnou dobu na nesprávném místě, zatímco Slunce mělo koronální výron hmoty, což způsobilo geomagnetickou bouři, která dramaticky zahustila vzduch.

Pokud by byly satelity ve větší výšce, nebyly by sluneční aktivitou ovlivněny. Ale protože byl vypuštěn pouze ve výšce 210 km, byl vypuštěn uprostřed sluneční události. To, čeho bylo SpaceX svědkem, bylo docela zvláštní, když vezmete v úvahu skutečnost, že v minulosti proběhlo 35 úspěšných startů Starlink bez problémů.

Čeho se však musíme obávat, je skutečnost, že mnohé z výsledných bouří je těžké odhalit, protože do značné míry závisí na tom, jak magnetická pole Země interagují se slunečním větrem Slunce, což je mnohem obtížnější detekovat. .

Jinými slovy, ačkoli je Slunce schopno zničit satelity na nízké oběžné dráze Země, pravděpodobně nebudeme svědky tohoto typu spadu poblíž zemského povrchu. Pro mnoho diváků a pozorovatelů hvězd stejná sluneční aktivita, která byla zodpovědná za událost zničení Starlink, jednoduše poskytuje velkolepou světelnou show v podobě Aurora Borealis pro ty na severní polokouli.

Ale ne vždy máme jasno. Je známo, že Slunce si zahrává s krátkovlnnou rádiovou komunikací, když jsou jeho sluneční bouře obzvláště intenzivní. Naštěstí můžeme detekovat sluneční erupce, když opouštějí sluneční povrch, s poměrně vysokou mírou přesnosti.

Slunce se sice v současné době chlubí zvýšenou aktivitou během svého cyklu v podobě přibývajících slunečních erupcí, ale vy se teď nemusíte příliš bát. Jen vězte, že pokud chcete vypustit satelit na nízkou oběžnou dráhu Země, pravděpodobně budete zvažovat nadmořskou výšku.