28. července 2022 – Ontario Hockey League (OHL) – tisková zpráva Saginaw Spirit

Saginaw, Michigan – Český svaz ledního hokeje (CIHA) oznámil soupisku pro Mistrovství světa FIFA U-20 v roce 2022, na kterém se objeví útočník Spirit, pravděpodobně Vegas Golden Knights, Matthias Sapovalev a potenciální Peter Hauser.





Sapovalev zakončil sezónu 2021-22 OHL s 52 body v 68 zápasech. V této sezóně vyhrál 711 z 1369 zápasů s úspěšností 51,9 %. Pouze Tucker Robertson z Peterborough a Rory Kerins ze Soo měli v této sezóně více zápasů než Sabovalev. Na konci základní části 2021-22 byl Sapovaliv jmenován do All-Star All-Star týmu OHL.

Vegas Golden Knights si ve druhém kole vybrali Sapovaleva, 48. v draftu NHL 2022.

Hauser byl vybrán Spiritem v CHL Import Draft 2022 ve druhém kole, celkově se umístil na 62. místě.

6 stop 4 vážící křídelník vážící 205 liber odehrál v této sezóně 41 zápasů za tým HC Sparta Praha do 20 let, zaznamenal 25 gólů a 34 asistencí za 59 bodů. Díky tomu byl Hauser povolán do druhé české profesionální ligy, kde nastoupil v 15 zápasech za HC Stadion Litoměřice, v nichž zaznamenal jeden gól a jednu asistenci. Hauser byl také jmenován do českého týmu do 20 let.

Mistrovství světa juniorů 2022 se koná od 9. srpna do 20. srpna v Edmontonu. Alberta, Kanada.

