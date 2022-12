Deník – Politické a obecné zpravodajské události k 1. prosinci

Další poznámky viz:

Politické a obecné zprávy, nejdůležitější ekonomické události

Rozvíjející se trhy, ekonomické události, aukce státního dluhu

Americká centrální banka dnes ve Washingtonu ——————————————- – ———————— Tento deník se ukládá denně. ** Označuje nové události ——————————————— ——————— Čtvrtek 1. prosince

** DUBAJ, Spojené arabské emiráty – Premiér Svatého Kryštofa a Nevise Terrence Drew podnikne svou první pracovní návštěvu Dubaje. (do 3. prosince) ** BERLÍN – Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg navštíví Berlín. Během své návštěvy se setká s německým kancléřem Olafem Schultzem, spolkovou ministryní zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Annalinou Berbock a ministryní obrany Christine Lambrechtovou. (do 2. prosince)

** Berlín – Švédský ministr obrany Pal Johnson, jeho finský protějšek Antti Kakkonen a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se účastní bezpečnostní konference v Berlíně. **Paříž, Francie – Místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová pořádá tiskovou konferenci v Paříži – 10:30 GMT. MEXICO CITY – Mexická ministryně hospodářství Raquel Buenrostro je naplánována na návštěvu Spojených států, aby obnovila jednání o dohodě mezi USA, Mexikem a Kanadou (do 2. prosince). Washington, DC – Srílanský ministr zahraničí Ali Sabri je na návštěvě Spojených států amerických na pozvání amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena. (Do 4. prosince) Paříž/Maputo/Accra – Jihokorejský premiér Han Duk-soo navštíví Francii, Mosambik a Ghanu, aby podpořil snahu Koreje uspořádat Světovou výstavu Expo 2030. (Do 3. prosince) Město Taipei – Svatá Lucie Premiér Philippe Pierre přijíždí na Tchaj-wan na návštěvu. Trvá pět dní. (Do 2. prosince) Santiago / Bogota – Finský ministr hospodářství Mika Lintella předsedá návštěvě Finského týmu v Chile a Kolumbii (do 2. prosince) Peking – Prezident Laosu Thongloun Sisoulith uskuteční státní návštěvu Číny (poslední den) Wellington / Sydney – Finský premiér navštíví Sannu Marin, Nový Zéland a Austrálii a setká se s předsedkyní vlády Nového Zélandu Jacindou Ardernovou v Aucklandu a předsedou vlády Austrálie Anthonym Albanesem v Sydney (do 3. prosince) Tokio – ministr hospodářství Lucemburska Franz Fayot v doprovodu generálního ředitele Hospodářské komory Carla Thelina pojede do Japonska (do 2. prosince) PAŘÍŽ – Šéfka antimonopolního úřadu Evropské unie Margrethe Vestagerová vystupuje na soutěžní akci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – 08:30 GMT. BERLÍN – Americký prezident Joe Biden hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Bílém domě na státní návštěvu. DUBLIN – Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová promluvila na společném zasedání irského parlamentu, setkala se s premiérem Michelem Martinem a promluvila na obchodní akci – 14:00 GMT. PEKING – Předseda Evropské rady Charles Michel cestuje do Pekingu, aby se setkal s prezidentem Čínské lidové republiky Si Ťin-pchingem. Tirana – Německý prezident Frank-Walter Steinmeier navštíví Albánii (do 2. prosince). Diskutovat o bezpečnostní situaci na kontinentu (do 2. prosince) GLOBAL – Světový den boje proti AIDS. – – – – – – – – – Pátek 2. prosince

** SINGAPUR – Indonéský ministr financí Sri Mulyani přednese hlavní projev na fóru ASEAN+3 0230-0230 GMT. ** BANGKOK – Thajský ministr financí Arkhom Termpitaiyapaisith přednesl hlavní projev o regionální finanční spolupráci na virtuálním fóru ASEAN+3 – 08:00 GMT.

** Pretoria – Předseda vlády Lesotha Sam Matekanimit se setká se svým jihoafrickým protějškem Cyrilem Ramaphosou. ** WASHINGTON, DC – Finský ministr obrany Antti Kakkonen bude na pracovní návštěvě Spojených států. (do 4. prosince)

** BOSTON, USA – William, princ z Walesu, a Kate Middleton, princezna z Walesu, se setkají v Bostonu s americkým prezidentem Joem Bidenem. Bejrút – Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi navštívil Libanon New Orleans, USA – Francouzský prezident Emmanuel Macron navštívil New Orleans v Louisianě. BRUSEL – Projevy předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsolové. O českém předsednictví v Radě, premiér Petr Fiala a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na konferenci o budoucnosti Evropy pro zpětnou vazbu v Evropském parlamentu – 08:00 GMT. – – – – – – – – Sobota 3. prosince **Řím, Itálie – Íránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdollahian se zúčastnil konference Středomořského dialogu v Římě – 11:00 GMT. – – – – – – – – – Neděle 4. prosince Vídeň – Ministři ropy OPEC a jejich spojenci, známí jako OPEC+, se sešli v sídle organizace ve Vídni. – – – – – – – – – Pondělí 5. prosince

** Moskva – V Moskvě se bude konat schůzka ázerbájdžánského ministra zahraničí Jeyhuna Bayramova a jeho ruského protějšku Sergeje Lavrova. BRUSEL – zasedání Euroskupiny. – – – – – – – – – Úterý 6. prosince, Tirana – Summit EU-západní Balkán. BRUSEL – Zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské unie. – – – – – – – – – Středa 7. prosince, Rijád – Čínský prezident Si Ťin-pching má naplánován příjezd do Rijádu. Montreal – Konference Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti (COP-15) se konala v Montrealu v Kanadě (do 19. prosince) – – – – – – – – – Pátek 9. prosince RIJÁD – Saúdská Arábie plánuje uspořádat čínsko-arabský summit za účasti čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. MOSKVA – Ruský prezident Vladimir Putin se účastní virtuálního summitu Euroasijské hospodářské unie. – – – – – – – – – Pondělí 12. prosince Brusel – Zasedání Rady pro zahraniční věci Evropské unie. – – – – – – – – – Úterý 13. prosince Washington, D.C. – Washington hostí summit USA-Afrika (do 15. prosince) Brusel – zasedání Rady pro obecné záležitosti EU. – – – – – – – – – Středa 14. prosince Brusel – Summit EU-ASEAN. SUVA – Volby do Sněmovny reprezentantů Fidži. – – – – – – – – – Čtvrtek 15. prosince Brusel – zasedání Evropské rady (do 16. prosince) – – – – – – – – Sobota 17. prosince Tunisko – Volby do tuniského lidového shromáždění. – – – – – – – – – Pondělí 19. prosince, Ženeva, Švýcarsko – zasedání Generální rady WTO (do 20. prosince). – – – – – – – – – Úterý 3. ledna Manila – Filipínský prezident Ferdinand Marcos zahajuje na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga vícedenní státní návštěvu Číny (do 5. ledna) – – – – – – – – – Pátek 13. ledna V Praze se konají prezidentské volby. – – – – – – – – – Pondělí 16. ledna Davos, Švýcarsko – Světové ekonomické fórum pořádá výroční zasedání v roce 2023 v Davosu (do 20. ledna). – – – – – – – – – Úterý 31. ledna ** KINSHASA/JUBA – Papež František navštíví Demokratickou republiku Kongo a Jižní Súdán. (do 5. února) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Poznámka: zahrnutí položek v deníku nemusí nutně znamenat, že agentura Reuters bude podávat zprávy na základě na akci. V případě technických problémů kontaktujte zákaznickou podporu Thomson Reuters (TRCS) na adrese https://customers.reuters.com/kccontactus/telephone.aspx

