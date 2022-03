Velvyslanec OSN vyjádřil znepokojení nad zprávami o zadržování a deportování Ukrajinců Rusy

„Je nepředstavitelné, že by Rusko vnutilo ukrajinské občany do Ruska a umístilo je do toho, co by v podstatě byly koncentrační tábory a vězni, takže to je něco, co musíme ověřit. Rusko by nemělo převádět ukrajinské občany proti jejich vůli do Ruska.“

Informovala o tom CNN Několik tisíc obyvatel ukrajinského města Mariupol bylo zadrženo ruskými silami. V sobotu bylo z města evakuováno více než 4100 lidí, z toho 1172 dětí, které utrpělo smrtelné rány mimo jiné i do porodnice a divadla.

Více než 2,6 milionu lidí uprchlo z Ukrajiny k 15. Podle POLITICO.

Když Thomas Greenfield diskutoval o situaci na Ukrajině s Jakem Tapperem ze CNN, nemohl si „zobrazit náhled“, jak budou vypadat potenciální jednání Ukrajiny s Ruskem nebo jak na ně Spojené státy zareagují, ale řekl, že Spojené státy podporují pokračující vyjednávací úsilí Ukrajiny.

Tapper se také zeptal Thomase Greenfielda na nadcházející nouzový summit NATO, kterého se účastní prezident Joe Biden, a mírovou misi, kterou Polsko plánuje na summitu navrhnout. Thomas Greenfield zopakoval Bidenovu zprávu, že Spojené státy nepošlou americké vojáky na zem.

Nechceme to eskalovat do války se Spojenými státy. Ale budeme podporovat naše spojence v NATO. Máme síly, víte, v zemích NATO a prezident jasně řekl, že pokud dojde k útoku na kteroukoli ze zemí NATO podle článku 5, budeme tyto země podporovat a bránit je.“

Velvyslankyně také řekla, že nemůže „předvídat“ rozhodnutí, která budou přijata na konferenci NATO, ale že ostatní země NATO mohou rozhodnout, zda poslat vojáky na Ukrajinu či nikoli.