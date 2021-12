Skutečný příběh Casablanky

Zatímco děj tohoto ikonického filmu není založen na skutečném příběhu, premisa je založena na skutečných událostech té doby.

Napsal Will Degravio · Zveřejněno 15. prosince 2021

Skutečné příběhy je sloupek o skutečných příbězích filmů a televizních pořadů. Jednoduše. Tato epizoda se zaměřuje na skutečný příběh a události kolem klasického filmu Casablanca.

Musíte si zapamatovat toto: Bílý důmA Mistrovské dílo z roku 1942 v režii Michael Kurtz, podle skutečného příběhu. Film se odehrává v době, kdy se natáčelo, na vrcholu druhé světové války, a soustředí se na místo zvané Rick’s Café Américain, které vlastní a provozuje Rick Blaine (Humphrey Bogart).

Casablanca, druhé největší město Maroka v severní Africe, se stalo centrem uprchlíků, kteří se snaží uprchnout z Evropy. Město je však pod kontrolou vichystické Francie (francouzský stát po nacistické invazi), což umožňuje přejezd nepřátelům mocností Osy. Americký expat Rick se musí orientovat ve směsi svých klientů a různých stran, ke kterým patří.

Rick brzy čeká poslední zkouška. Jedné noci jeho bývalá milenka Elsa Lund (Ingrid Bergmanová), vstupuje Rick. A má velký problém. Její manžel Victor LaszloPaul Henried), klíčový vůdce českého odboje, musí uprchnout do Spojených států, aby mohl pokračovat v kauze. Lídři náprav jsou na jeho chvostu a potřebuje Rickovu pomoc. Victor a Elsa požádají Ricka, aby jim pomohl získat papíry, které jim umožní uniknout. Ale Rick stále miluje Elsu. Musí si vybrat, zda pomůže věci a ztratí ji, nebo ji ponechá na své straně.

Jedna z mnoha věcí, které tvoří Bílý dům Takovým úspěchem je způsob, jakým se vypořádala s událostmi své doby. A tak, zatímco se připravujeme na oslavu 80. výročí filmu, zde je pohled na skutečné příběhy, které pomohly vytvořit Bílý dům:

Uprchlíci začínají prchat z Evropy

Bílý dům Inspirován hrou, na které se podílel Murray Bennett A Joan Alison s názvem Všichni přijdou k Rickovi. V létě 1938 Bennett, tehdy 27letý učitel angličtiny v New Yorku, odcestoval do Vídně. V té době město obsadili nacisté a Murray tam cestoval, aby pomohl židovským příbuzným.

Když tam byl, dozvěděl se o cestě, kterou uprchlíci často používají, aby se dostali do Ameriky. Uprchlíci často cestovali z Marseille do Maroka do Lisabonu a nakonec do Spojených států. se vrátil z toho výletu, Takto The New York Times nekrolog, se základní premisou jeho hry.

O dva roky později, v roce 1940, nacisté napadli a napadli Francii. Tisíce uprchlíků uprchly z Hitlerovy říše do míst, jako je Casablanca. V červenci toho roku, více než 200 Lodě dorazily do přístavů Casablanca. Většina uprchlíků byli Židé. Zatímco ve filmu Michaela Curtise je samozřejmě mnoho uprchlíků, Meredith Hindleyová poznamenává v článku pro Longrids:

„Slovo ‚Žid‘ ve filmu nikdy nezazní. Navzdory všem náznakům národností postav, které film představuje, skutečnost, že uprchlíci shromáždění u Rick’s mohli přijít do Casablancy, aby se vyhnuli antisemitské politice nacistického Německa.“

Hindley poznamenává, že v té době bylo v Casablance velmi málo Američanů. Tamní americký konzulát se však stal uprchlickým střediskem s tím, že „možná to bylo nejblíže Rickovi“.

Skuteční uprchlíci v Casablance

Nejen Bílý dům Zobrazuje skutečné krize své doby, ale mnozí z herců byli sami přistěhovalci a uprchlíci. Podle filmového vědce Noaha Eisenberga (via Ranní zprávy z Dallasu), téměř všech 75 štábů filmu byli přistěhovalci. Ze 14, kteří získali kredit na obrazovce, se pouze tři narodili ve Spojených státech.

Informuje o tom Canadian Broadcasting CorporationNěkteří herci poznali na vlastní kůži zlo nacistů a válku v Evropě. SZ Sakal, maďarský židovský herec, který hraje číšníka Karla, uprchl z Německa v roce 1939 a tři sestry zahynuly v koncentračním táboře. Helmut Danten, který hraje bulharského hráče rulety, strávil nějaký čas v koncentračním táboře, než byl propuštěn a opustil Evropu. a herci Konrád Svatý (major Heinrich Strasser) a Kurt Boi (Pickup), který byl Žid, byli oba němečtí uprchlíci. Kurtz sám byl maďarský židovský přistěhovalec a měl několik členů své rodiny, kteří byli uprchlíky před nacisty.

Podle jedné zprávy ze skupiny během slavné scény, kdy herci zpívají „La Marseillaise“, začali herci plakat, když si vzpomněli na boj proti fašismu, který byl na plátně i mimo něj.

Skutečné události, které vyvolaly zájem o film

Warner Bros propustit ji Bílý dům v roce 1943, ale premiéra byla zrušena kvůli nedávným událostem ve skutečném světě.

V roce 1942 zahájily spojenecké síly pod vedením generála Dwighta D. Eisenhowera operaci Torch k zabezpečení severní Afriky. Mise zahrnovala bombardování Casablanky. Spojenecké síly zajistily oblast jako způsob, jak zahájit útok na mocnosti Osy v jižní Evropě. Aby se shodovaly s těmito skutečnými událostmi a přilákaly zájem o film, Bílý dům Premiéru měl v Hollywood Theatre v New Yorku 26. listopadu 1942.

V lednu hostilo marocké město konferenci v Casablance. Setkání se zúčastnila řada vůdců spojenců, včetně Franklina D. Roosevelta a Winstona Churchilla. Joseph Stalin se odmítl zúčastnit kvůli pokračující ofenzívě Sovětů proti nacistům. Roosevelt a Churchill na konferenci slíbili bezpodmínečnou kapitulaci a „zničení filozofií v těch zemích, které jsou založeny na dobývání a podmaňování ostatních“.

Bílý dům Publikováno bylo 23. ledna 1943, což se časově shodovalo s koncem konference 24. ledna. v době jeho vydání, rozmanité očekávat Film „zabere“. [box office] Amerika je stejně rychlá a rozhodně jako [Allied forces] dobyl severní Afriku.

Pamatujte si, že až si příště někdo bude stěžovat, že nedávné filmy jsou příliš politické.

