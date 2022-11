Mozky dospívajících se vyvíjejí odlišně v závislosti na tom, zda jde o noční sovy nebo ranní ptáče: ScienceAlert

Je 23:00 ve všední den a váš teenager stále svítí ve své ložnici. Chcete, aby se druhý den dostatečně vyspaly do školy, ale je to boj.

náš nové hledání Ukazuje, co se děje s mozky a chováním mladých náctiletých let poté, co se proměnili v „noční sovu“.

Zjistili jsme, že tento posun ve spánkovém vzorci zvyšuje riziko problémů s chováním a opožděného vývoje mozku v pozdní adolescenci.

Pro noční sovy to ale nejsou úplně špatné zprávy.

Spánkové návyky se mění

lidé spí směnové vzory v době dospívání. Dospívající mohou zůstat vzhůru déle, spát později a další den si lehnout.

Mnoho dospívajících se také stává a Ranní skřivan noční sova. Později večer se cítí produktivnější a ostražitější a raději chodí spát později a vstávají později.

Tento posun směrem k „večeru“ může zasahovat do školy a práce dospívajících. Chronický nedostatek spánku v důsledku těchto neshodných spánkových plánů by mohl vysvětlit, proč mají dospívající noční sovy. větší nebezpečí Na emocionální problémy a problémy s chováním od ranních skřivanů.

Nové výzkumy také ukazují, že ranní skřivani a noční sovy se liší struktura mozku. To zahrnuje rozdíly v šedé i bílé hmotě, které byly spojeny s rozdíly v paměti, emoční pohodě, pozornosti a empatii.

Navzdory těmto souvislostem není jasné, jak by tento vztah mohl vypadat. Zvyšuje přítomnost noční sovy riziko pozdějších emocionálních a behaviorálních problémů? Nebo emocionální problémy a problémy s chováním způsobují, že se z člověka stává spíše noční sova?

V naší studii jsme se snažili na tyto otázky odpovědět, sledovali jsme teenagery řadu let.

Co jsme udělali

Požádali jsme více než 200 dospívajících a jejich rodičů, aby vyplnili sérii dotazníků o spánkových preferencích dospívajících, jejich emocionální a behaviorální pohodě. Účastníci během následujících sedmi let tyto dotazníky několikrát opakovali.

Dospívající také podstoupili dvě skenování mozku s odstupem několika let, aby zkontrolovali jejich vývoj mozku. Zaměřili jsme se na mapování změn ve struktuře bílé hmoty – pojivové tkáně mozku, která umožňuje našemu mozku zpracovávat informace a efektivně fungovat.

Předchozí výzkum prokázal strukturu bílé hmoty u ranních skřivanů a nočních sov nesouhlasit. Naše studie je však první, která zkoumá, jak mohou změny v preferencích spánku ovlivnit, jak v průběhu času roste bílá hmota.

To je to, co jsme našli

U dospívajících, kteří se v časné dospívání (kolem 12-13 let) proměnili v noční sovu, se o několik let později vyskytly problémy s chováním. To zahrnovalo větší agresivitu, porušování pravidel a antisociální chování.

Nebylo jim ale vystaveno zvýšené riziko emočních problémů, jako je úzkost nebo špatná nálada.

Důležité je, že tento vztah nenastal v opačném směru. Jinými slovy, zjistili jsme, že předchozí emocionální a behaviorální problémy neovlivnily, zda se z dospívajícího v pozdním dospívání stal spíše ranní skřivan nebo noční sova.

Náš výzkum také ukázal, že dospívající, kteří se stali nočními sovy, měli jinou rychlost růstu mozku než dospívající, kteří se stali ranními skřivany.

Zjistili jsme, že bílá hmota nočních sov se nezvýšila ve stejné míře jako u adolescentů, kteří byli ranními skřivany.

Známe růst bílé hmoty To je důležité V období dospívání na podporu kognitivního, emočního a behaviorálního vývoje.

Jaké jsou účinky?

Tyto výsledky jsou založeny na předchozí hledání Ukažte rozdíly ve struktuře mozku mezi skřivany a nočními sovy. Vychází také z předchozích výzkumů, které naznačují, že tyto změny mohou nastat v letech dospívání.

Důležité je, že ukazujeme, že stát se noční sovou zvyšuje riziko problémů s chováním a opožděného vývoje mozku v pozdním dospívání, spíše než naopak.

Tato zjištění zdůrazňují, že je důležité zaměřit se na spánek a bdění dospívajících v rané adolescenci, aby se podpořilo jejich pozdější emocionální a behaviorální zdraví. Víme, že dostatek spánku je velmi důležité Jak pro duševní zdraví, tak pro zdraví mozku.

Tady jsou dobré zprávy

Pro noční sovy to nejsou špatné zprávy. Jak ukazuje náš výzkum, preference skřivana ranního a sovy noční nejsou konzistentní. Výzkum naznačuje, že můžeme upravit naše preference a spánkové návyky.

Například vystavení světlu (i umělému) mění naše cirkadiánní rytmy, což může ovlivnit naše preference spánku. Jedním ze způsobů tedy může být snížení expozice jasným světlům a obrazovkám pozdě v noci upravovat Naše preference vedou ke spánku.

vystavení světlu První věc po ránu může také pomoci posunout naše vnitřní hodiny do rytmu více orientovaného na ráno. Před odchodem do školy nebo práce můžete své dospívající děti povzbudit, aby snídali venku nebo šli na balkón či zahradu.

Rebecca Cooperovádoktorand v oboru neuropsychiatrie, University of Melbourne; Maria de BiasiSenior Research Fellow, Psychiatrie, University of MelbourneA Vanessa CropleyováSenior Research Fellow, University of Melbourne

Tento článek byl znovu publikován z Konverzace Pod licencí Creative Commons. Číst Původní článek.