Boris Johnson ze závodu odstoupil a nechal Rishi Sunaka na pole position

LONDÝN (Reuters) – Boris Johnson náhle odstoupil ze závodu o návrat do funkce britského premiéra poté, co v neděli agresivně vedl kampaň za návrat a řekl, že je v národním zájmu prozatím odstoupit od aspirací vedení. Dramatický vývoj dělá z Rishi Sunaka, bývalého ministra financí, který vede závod, favorita společnosti.

Sunak bude prvním barevným vůdcem v čele britské vlády a prvním indického původu.

Jeho manželka je dcerou zakladatele společnosti Infosys, který je miliardářem v Indii. Pár patří k nejbohatším v Británii. Sunak je absolvent Stanfordské univerzity a bývalý zaměstnanec Goldman Sachs. Je centristou v ekonomii a slibuje, že vyrovná účetní knihy a zájem v Bank of England a na trhu dluhopisů.

sUnak byl také částečně zodpovědný za sesazení Johnsona z postu premiéra.

Opustil Johnsonovu vládu, když se jeho vláda v létě zhroutila. Sunak byl také vizionář a řekl, že ekonomický plán nahradit Johnsona Liz Trussovou byl založen na ekonomice „fantasy“. Truss byl nadšený ze strany nabídky a snížení daní, které trvalo jen šest týdnů poté, co tento plán způsobil masivní narušení britské ekonomiky.

Johnson v prohlášení uvedl, že má dostatečnou podporu, aby v pondělí přistoupilo k hlasování mezi poslanci Konzervativní strany. Toto tvrzení nepodpořily BBC a Guardian, které neukázaly, že Johnson dosáhl 100 hlasů z 357 konzervativních členů Dolní sněmovny.

„Myslím, že mám co nabídnout, ale obávám se, že na to prostě není čas,“ řekl Johnson.

Johnson řekl, že oslovil soupeře Sunaka a vůdce konzervativců v Dolní sněmovně Bennyho Mordaunta, aby uzavřeli určitý druh dohody – Johnson nespecifikoval, jakou dohodu – „protože jsem doufal, že bychom se mohli spojit v národním zájmu – bohužel jsme nenašli způsob, jak to udělat.“

Zdálo se, že je vinil ze svého stažení. READ Analytici se domnívají, že západní sankce mohou zničit ruskou ekonomiku

„Existuje velmi dobrá šance, že budu úspěšný ve volbách se členy Konzervativní strany – a že se skutečně v pátek vrátím do Downing Street,“ řekl Johnson.

„Ale v posledních dnech jsem bohužel dospěl k závěru, že to prostě není správné. Nemůžete efektivně vládnout, pokud nemáte v parlamentu jednotnou stranu.“

Mordaunt je stále v soutěži, ale stále je daleko pozadu s pouze 25 deklarovanými příznivci. Sunak má 155. Mordaunt doufá, že získá podporu od nevyslovených voličů a příznivců Johnsona, ale někteří z nich již řekli, že Sunaka podpoří.

Sunak na zprávu o Johnsonově stažení reagoval tweetem: „Opravdu doufám, že bude i nadále přispívat k veřejnému životu doma i v zahraničí.“

V tom, co by se dalo číst jako apel na Johnsonovy příznivce, řekl: „Boris Johnson provedl Brexit a skvělé uvedení vakcíny. Provedl naši zemi některými z nejtěžších výzev, kterým jsme kdy čelili, pak čelil Putinovi a jeho barbarské válce v Ukrajina. Budeme mu za to vždy vděční.“

Problém pro Johnsona, bývalého vůdce, který byl sesazen loni v červenci, byl tento: Mnoho jeho kolegů toryských zákonodárců spolu s takzvanými toryskými grandey a bulvárními hackery věřilo, že jeho návrat k moci povede ke „katastrofě“.

Dokonce i někteří Johnsonovi nejbližší spojenci byli ostražití. „Vrať se na pláž,“ říká jeho bývalý přítel o Brexitu řekl David Davis.

Charles Moore, jeho dlouholetý šéf a fejetonista Telegraphu, napsal: „Je to tak trochu zvláštní politický génius Borise Johnsona, že by se na to vůbec mělo myslet“ sedět venku. „

Kdyby se Johnson vrátil k moci, byl by zraněným premiérem.

Měl spoustu zavazadel, aby mohl začít čistý.

Lidé sledovali film, který skončil, když Johnson, zatížený skandálem, byl nucen v červenci odstoupit poté, co odstoupilo více než 50 ministrů a asistentů, kteří ho označili za neschopného vést. READ Trudeau podal poslední odvolání proti miliardám domorodých dětí | Kanada

Pokračování – nebo „Johnson 2.0“, jak tomu britský tisk říkával – se nevyhnulo zápletkám původní verze.

Pro začátek stále čelil riskantnímu vyšetřování v parlamentu, zda lhal zákonodárcům o uzavření večírků souvisejících s koronavirem v Downing Street 10. Toto je vážné obvinění – mohlo by ho vystavit cenzuře nebo ještě horšímu – a pravděpodobně se bude na titulky dostávat měsíce a bude neustále připomínat jeho svržení z čela strany a premiéra v červenci.

Les Truss rezignoval na funkci premiéra 20. října, po šesti týdnech chaosu v úřadu. Zatímco se konzervativní poslanci v pondělí připravují na hlasování o tom, kdo řídí jejich stranu a kdo potom řídí Británii, zmocněnci Johnsona a jeho hlavního rivala, bývalého kancléře státní pokladny Sunaka, se potýkají s ranními talk show, westminsterskými fámami, skupinami WhatsApp, telefonické prohlídky a zábaly paží.

Členové – starší, bohatší a z 97 procent běloši – mají tendenci stranit se napravo a průzkumy ukazují, že mnozí favorizují Johnsona před Sunakem. Ale tohle se mohlo změnit.

Kdysi jejich šampión, mnozí říkají, že Johnson zklamal své členy. Možná ho minuli – v čem průzkumníci viděli „Borisovu nostalgii“ – ale chtěli se dívat na další díl?

Johnson byl kdysi velmi populární. Dnes hluboce rozděluje, a to i ve vlastní straně. mimo večírek? Podle průzkumů veřejného mínění to široká veřejnost nevydržela. Jeho popularita klesla.

William Hague, člen Konzervativní strany a kdysi vůdce strany, řekl, že Johnsonův návrat k moci byl „nejhorší nápad, jaký jsem za 46 let, kdy jsem stranou konzervativců, slyšel“ a poslal by stranu do „spirály smrti“. READ Covid-19 v Indii: Hranice otevřené pro očkované zahraniční turisty

Steve Baker, ministr Severního Irska a vlivná postava mezi těmi, kdo jsou na pravici strany, řekl, že Johnson bude „zaručenou katastrofou“, která se „musí zhroutit zevnitř“.

Pro Sunaka si přišla bývalá ministryně vnitra Suila Braverman, která je ve straně rovněž zprava. V listu Daily Telegraph uvedla, že ačkoliv předtím podporovala Johnsona, „jsme nyní v zoufalé tísni. Potřebujeme jednotu, stabilitu a kompetence. Rishi je jediný kandidát, který vyhovuje zákonu.“

Když zákonodárci schvalují váš věk, používají slova a fráze jako „stabilita“ a „efektivita“ a říkají, že je tím správným mužem pro budoucí ekonomické výzvy.

Ti, kdo podporují Johnsona, řekli, že se „poučil ze svých chyb“ a „činil pokání“.

Nadim Zahawi, bývalý premiér Johnsonovy vlády, tweetoval: „Dnes je v politice dlouhá doba…“ Ve skutečnosti tomu tak bylo. Dříve v ten den napsal, že podporuje Johnsona a řekl, že „vyřešil velké výzvy“ a „Británie ho potřebuje“. Ale rychle změnil názor poté, co slyšel, že jeho starý šéf vypadává ze závodu, a řekl, že je čas, aby se strana shromáždila za „extrémně talentovaného“ Sunaka.

Vůdce labouristů Keir Starmer zopakoval své výzvy ke všeobecným volbám. „Země se musí zbavit tohoto nepořádku,“ řekl BBC.