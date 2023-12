Hudba, jídlo a kultura slaví každoroční český festival | zábava

Jednašedesátiletý Joe Janak byl před dvěma týdny na cestě do Shiner z Victorie se svými vnoučaty, když v rádiu slyšel tradiční českou píseň „A Jam Sam“.

Všechna slova pak česky naučil svou vnučku Elisabeth Janákovou, 8 let.

„Znal jsem ta slova za 10 minut,“ řekl Janák z Victorie.

Elizabeth zpívala „A Ja Sam“ a „The Shiner Song“ také v češtině před více než 200 lidmi v neděli na Victoria County Czech Heritage Festival pořádané Victoria County Czech Heritage Society. Janak je členem komunity a pomáhal organizovat akci. Skupina Shiner Hobo hrála hudbu, zatímco Elizabeth zpívala, a lidé se scházeli, aby ji povzbudili a vyfotografovali.

Přestože se poněkud styděla zpívat před velkým davem, z Elizabeth vyzařovala hrdost. Řekla, že se cítila šťastná, když ji lidé povzbuzovali.

„Bylo zábavné zpívat přede všemi,“ řekla. „Naučil jsem se slova za jeden den.“

„Jam Sam“ (v angličtině „I’m Alone“) je stará, populární česká píseň, kterou do oblasti Crossroads přinesli imigranti z Československa před více než 100 lety, řekl Janák. Řekl, že „Ja Sam“ je obvykle jednou z prvních písní, které se děti českého původu učí od svých rodin.

„Je to velmi běžné,“ řekl Joe Janak. „Je to velmi veselá píseň. Lidé ji rádi zpívají.“

První píseň, kterou se Elisabeth naučila v češtině, byla „The Shiner Song“, která se původně jmenovala „Praha Polka“ (Pražská polka). Na počátku 20. století změnil orchestr Joea Pateka slova tak, aby připomínal Shiner, a udělal z něj „Shiner Song,“ řekl Janak.

Travis Janak (32) z Victorie řekl, že je hrdý na to, že vidí svou dceru zpívat. Travis Janak se také naučil dvě stejné české písně, když je zpíval na pódiu, když byl malý chlapec, řekl Joe Janak.

„Už není mnoho mladých lidí, kteří se zajímají o své dědictví,“ řekl.

Travis Janak učí svou dceru českému dědictví prostřednictvím hudby a jídla, řekl. Chodí na hodiny klavíru a bude chodit i na akordeon. Akordeon se používá v tradiční české hudbě a Travis Janak a jeho bratři se v dospívání učili, řekl.

„Je důležité udržovat tradice v chodu, abychom my věděli a naše děti se dozvěděly o historii naší kultury,“ řekl. „Bereme to jako samozřejmost, protože jsme s tím vyrostli, ale pokud to neuděláme s našimi dětmi, nebudou to vědět.“

Po celou dobu festivalu hrála česká hudba od živých kapel a tančilo se u pódia. Součástí festivalu bylo Muzeum českého dědictví, cukrářské kolo, aukce, umělecká řemesla, polévka a klobása, české víno a další. Festival také nabídl ukázky, včetně tanečních lekcí, akordeonů a taroků, řekl Joe Janak.

„Udělali jsme to na našem festivalu, abychom lidem ukázali, jak se věci dělaly za starých časů, proč se to tak dělá, a abychom vzdělávali veřejnost,“ řekl Joe Janak.

Joe Janak řekl, že Victoria Heritage Society otevřela festival zdarma osobám mladším 35 let, kteří se předem zaregistrovali na lekci, aby povzbudila mladší generaci k přijetí českého dědictví. Výtěžek z festivalu jde na vzdělávací programy, které mají učit budoucí generace o českém dědictví.

Lewis Stewart (55) z Moultonu učil lidi na této akci valčík a polku. Řekl, že Stewart se začal učit tančit na českou hudbu, když mu bylo 10 let.

„Chceme jim ukázat radost z tance a udržet české dědictví naživu,“ řekl Stewart. „Snažíme se přimět mladou generaci, aby pokračovala v tanci. Pokud mladou generaci nezapojíme, nakonec vyhyne.“

Melanie Coyle (43) z Inez vzala v neděli na festival svou rodinu. Kuhl má nějaké české nádechy a její dědeček hrál ve waltzové a polkové kapele z Viktorie s názvem Happy Three.

Kuhl plánovala tančit na festivalu a odmalička tančila na českou hudbu.

„Vím, jak hrát polku, valčík a dvoukrok,“ řekla. „Učil jsem se na nohou svého dědečka. Postavil bych se na jeho nohy a on by tančil.“

Řekla, že Cowellův dědeček zanechal kytary a akordeony její rodině, když zemřel. Její 14letý syn se učí hrát na kytaru, aby pokračoval v rodinné hudební tradici. Kuhl bere svého syna na akce českého dědictví, aby se mohl dozvědět o jeho dědictví.

„Je pro něj důležité vidět, odkud pochází a jaká byla jeho rodina, protože se s mým dědečkem nesetkal,“ řekla.