10. března 2021 představil výbor první čtení návrhu zákona o odškodnění pro ty, kteří byli v České republice sterilizováni zdarma a bez informovaného souhlasu.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podporuje jednorázovou platbu ve výši 300 000 Kč [EUR 11 500] Pro ženy, které byly nelegálně sterilizovány. Návrh zákona pokrývá období téměř 46 let, než vstoupil v platnost „zákon o veřejném zdraví“, než byl nahrazen novými právními předpisy upravujícími tyto lékařské zákroky.

Pokud bude zákon schválen, ženy, které byly sterilizovány bez bezplatného a informovaného souhlasu od 1. července 1966 do 31. března 2012, budou mít možnost požádat o odškodnění. Podle návrhu zákona nebyla jejich rozhodnutí o antikoncepci v té době přijímána nezávisle, ale jejich sociální dávky by byly ukončeny, pokud by nebyly podporovány nebo vyhrožovány institucionalizací stávajících dětí nebo pokud by je neprovedly.

Pokud bude návrh zákona schválen tak, jak je uvedeno v současné době, budou mít oběti těchto zneužití tři roky, aby požádaly o tuto náhradu poté, co zákon vstoupí v platnost. Podle podporovaného zákona to bude český poslanec. J.U.D.R. Heleny Volkové, žádosti budou hodnoceny českým ministerstvem zdravotnictví, nikoli úřadem vlády původně navrženým zákonodárci.

Pokud je přihláška zamítnuta, lze podat odvolání zdarma. Podle autorů Osvobození od daně a návrhu zákona se může přihlásit 400 lidí.

Vláda poskytne 120 milionů korun [EUR 4.6 million] Maximálně v tom případě. V roce 2004 vznikaly podezření, že v České republice dochází k nucené antikoncepci, a to především římským ženám. Evropské středisko pro práva Romů.

Desítky žen ohlásily svou situaci Veřejný ochránce práv, Někteří žalovali u soudu. Rada vlády ČR pro lidská práva Výbor proti mučení V roce 2006 bylo navrženo zavedení odškodnění pro oběti povinné antikoncepce.

V roce 2009 kabinet takové nezákonné zásahy litoval. Podobný návrh zákona o odškodnění obětem představil v roce 2015 během předchozí správy tehdejší český ministr pro lidská práva MGR. Jiří Dienstbier, ale vláda to nechce přijmout.