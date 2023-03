PORTRAYAL OF GUILT uvedlo do kin nový krátký film plný černobílé kinematografie a mystických snímků – sledujte „Ďábelskou hudbu“ již nyní!

Spatřit Portrayal of Guilt odhalili své nejnovější album, mystické album s názvemĎábelská hudba„která má dorazit 20. dubna se sponzorstvím Běh pro záznamy krytí.

Toto akustické ztvárnění představuje vrchol tvůrčího úsilí kapely, ukazuje jejich ambice a syrový talent. Album obsahuje pět éterických skladeb na straně A, zatímco na straně B jsou nové představy těchto skladeb smíchané s působivými melodiemi smyčců, akustické basy a žesťů. Pozoruhodné je, že album si v orchestrálním aranžmá zachovává přízračné výkřiky a prvotní výkřiky Matta Kinga, kytaristy kapely.

V očekávání vydání alba, Ztvárnění viny plně odhalilo B-stranu, doprovázené okouzlujícím krátkým filmem v režii Emmanuelly Zachariou. Sledujte zde.

15 minutový klip je strhující vizuální ztvárnění středověkého němého filmu, ozdobeného černobílou kinematografií a nejednoznačnou obrazností, která nemusí být vhodná pro všechny diváky. Inspirován českým eposem „Marketa Lazarová“, blackmetalovými propagačními snímky z 90. let a průkopníkem dungeonu Mortiisem, vytvořil Zachario mistrovské filmové dílo, které dokonale vystihuje podstatu alba.

Upoutávka na „Ďábelskou hudbu“ Je to vznešené umělecké dílo, které nutí publikum požadovat víc. Podmanivé vokály, zlověstné smyčce a strašidelné melodie v orchestrálních verzích naznačují další brutální nabídku Portrayal of Guilt. S každým dalším vydáním je hudba kapely stále zákeřnější a zlověstnější, což z ní dělá sílu, se kterou je třeba počítat.

album Bude k dispozici na CD a vinylu od 21. dubna prostřednictvím Run for Cover spolu se samostatným vydáním Zachariouova fantastického krátkého filmu na DVD. Připravte se na to, že se přenesete do tajemného světa temných a okouzlujících zvuků, protože „Devil’s Music“ pro „Depiction of Guilt“ není pro slabé povahy.

