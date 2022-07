Rishi Sunak a Liz Trussová jmenovali konečné kandidáty na příštího britského premiéra

LONDÝN – Nyní je zaručeno, že příštím britským premiérem a vůdcem konzervativců bude etnická menšina nebo žena poté, co toryští poslanci ve středu vybrali dva finalisty – bývalého ministra financí Rishi Sunaka a ministryni zahraničí Liz Trussovou – a vítěz bude vyhlášen v roce září..

Pokud Truss zvítězí, bude to potřetí, co Konzervativní strana dosadila do nejvyšší funkce ženu, po premiérách Margaret Thatcherové a Theresy Mayové.