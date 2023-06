Canucks v centru pozornosti: Kdo je Philip Hronik?

Podíváme se zpět na Vancouver Canucks 2022-23 s dnešním zaměřením na Filipa Hronka. V následujících týdnech rozebereme sezónu a podíváme se, jak lze očekávat hráčské pozice v letech 2023-24.

Filip Hronk

stáří: 25.

pozice: Obránce.

Statistiky kariéry:GP: 309; G: 30; A: 127 bodů: 157 PIM: 162.

Stav smlouvy: Loni mu tříletá smlouva vyplatila 4,4 milionu dolarů za sezónu.

Jak probíhal rok 2022-23: Silný v Detroitu, žádný příběh ve Vancouveru

V Detroitu, ok. Ve Vancouveru téměř neexistuje.

Večer předtím, než Canucks vyměnili za Hronka, si poranil rameno.

Uběhl téměř měsíc, než debutoval za Vancouver, poté odehrál jen čtyři zápasy.

Jeho 39 bodů v 60 zápasech s Detroitem bylo nejlepší v kariéře. Individuální výpomoc, které se mu dostalo ve Vancouveru, se drží jeho profesionální formy.

V Detroitu dělá velké minuty, ale v minulé sezóně jeho průměrný čas na ledě klesl. Je to kvůli vzhledu Moritze Seidera.

Není však pochyb o tom, že i v tak špatném týmu, jako jsou Detroit Red Wings – kteří jsou hluboko pod 500 od vstupu Hronika do ligy – udělal pozitivní dopad.

Když hrál s Red Wings, mnoho dobrého se nestalo, ale s Hronkem na ledě se to alespoň nezhoršilo.

A to je to, s čím Canucks počítají.

V nejhorším případě je to velmi schopný obránce.

Ale může to být víc než to. Canucks doufají, že jeho přidání do mixu, který zahrnuje Quinna Hughese na vrcholu, zlepší jeho hru.

Hughes táhne těžké zápasy, Hronk čistí druholigového soupeře.

To je každopádně koncept.

Jak vypadá budoucnost: s kým bude hrát?

Hronek, první český obránce, který zapadl do Vancouveru po 15 letech – Lukáš Krajíček byl poslední – je zajímavou zbraní pro modrou čáru Canucks.

Je to jednoznačně vedoucí obránce na pravé straně pro Canucks. Tyler Myers je jediným dalším pravidelným hráčem, který je v současné době v NHL. Ethan Bear je aktivním omezeným volným hráčem a na konci sezóny si byl jistý, že dostane novou smlouvu. Ale od minulého týdne jeho agent Postmedia řekl, že o nové dohodě jeho klienta není nic, co by informovalo.

Myers ani Bear nemají takovou kvalitu jako Hronk. Hronek je lepší slider než oba, lepší diskový procesor než oba a lepší rozhodování než oba.

To nutně neznamená, že bude bruslit s Hughesem.

Bear se letos k Hughesovi dobře hodil a Canucks si myslí, že Oliver Ekman-Larsson může být omlazený – a pravděpodobně si myslí, že dobrý bruslař jako Hronek je pro něj tím pravým partnerem.

Největší přednosti: bruslení. složit. Vidění.

Největší slabina: Není dokonalým obráncem, ale od svého příchodu do NHL se zlepšil. Občas měl problémy s obranou proti spěchům, s čím se Canucks potýkali pod Brucem Boudreauem, ale pod Rickem Tocchetem se zlepšili.

Obchoduje s návnadou?: Ne, Canucks ho právě přidali ve velkém. Myslí si, že jde o důležitou součást blízké budoucnosti.

Velká otázka: Zdravý by byl solidním přispěvatelem – ale je nějaký důvod se dlouhodobě obávat zranění ramene, které utrpěl před výměnou, nebo otřesu mozku, který utrpěl v prosinci, když ho Ryan Reeves rozdrtil ranou do led?

