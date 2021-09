Bezplatné hry PS4 a PS5 bychom mohli získat v říjnu

Říjen je na obzoru a brzy Sony odhalí bezplatné hry PlayStation Plus na říjen pro předplatitele PS Plus na PS4 a PS5. Oficiální oznámení přijde až tento týden, ale mezitím jsme vytvořili seznam her, o kterých si myslíme, že budou k vidění 5. října. Na rozdíl od některých předchozích měsíců neexistuje žádná přenosná hra PS5, ale stále očekáváme, že PlayStation Plus nabídne jednu hru PS5 a dvě hry PS4.

Na PS5 tušíme buď Hell Let Loose nebo Jet: The Far Shore zobrazí. Obě hry byly vydány 5. října, což z nich činí kandidáty na vydání PlayStation Plus pro první den, o kterém víme, že Sony rád dodává, když je to možné. Jak víte, úniky naznačovaly možnost zahrnout první do sestavy, zatímco marketingová dohoda PlayStation pro Jet: The Far Shore Naznačuje, že půjde v jeho šlépějích Modelka Od začátku tohoto roku a vydáno přímo na PlayStation Plus.

Zatímco Nechte sakra volný průběh Nemá ve svém rohu marketingovou nabídku, která zvyšuje jeho šance, je to dostatečně malý profil, že kdyby se PlayStation vrhla na dohodu PlayStation Plus, nestálo by to ruku a nohu. A samozřejmě jsme si jisti, že vývojář Black Matter a vydavatel Team17 si stream hráčů pro více hráčů zamilují.

Na přední straně PS4 očekáváme, že PlayStation nabídne hororovou hru, nebo alespoň jednu s hororovými prvky jako loni s Upír. Za tímto účelem bychom nebyli překvapeni, kdyby umírající světlo Je prezentován, protože kontroluje mnoho políček. Předplatitelům to poskytne několik let starou halloweenskou zombie hru a Techland může být nadšený, že ji nabídne zdarma až o několik měsíců později, ne -li jen omluvu za zpoždění. světlo smrti 2, což jsem nedávno udělal a posunul to od prosince do února.

Další PS4 hra, která může být součástí, je Hyper lehký prací prostředekJedna z nejoblíbenějších her roku 2016. Proč si myslíme Hyper Light Drifter zobrazí? Kvůli marketingové dohodě PlayStation s jejím vývojářem Heart Machine, který s ním má vydat novou hru příští měsíc sluneční popel. Má rád Jet: The Far ShorePlayStation má zajištěnou exkluzivitu konzoly, alespoň při spuštění, pro sluneční popelA jaký lepší způsob propagace hry, než aby byla předchozí hra vývojáře, která byla zcela omezena na prodejích, zdarma. Na první pohled to mnohým může být jedno sluneční popelAle po hraní Hyper Light Drifter Je pravděpodobné, že se to změní.

Jako vždy jsou to jen předpovědi založené převážně na jednoduchém pozorování, servisní historii a obecných znalostech průmyslu a jeho fungování. A podle zákona pravděpodobností je vysoká pravděpodobnost, že je i přes tyto věci všechno úplně špatně.