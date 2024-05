Případ Magna Carta byl rozbit demonstranty, kteří právě zastavili ropu v Britské knihovně

před 2 hodinami

Dva demonstranti „Just Stop Oil“ byli zatčeni poté, co rozbili případ Magna Carta v Britské knihovně.

Dodala: „Musíme dosáhnout toho, aby věci byly přiměřené. Hojnost života na Zemi a stabilita klimatu, která umožňuje civilizaci pokračovat, je to, co by mělo být uctíváno a chráněno nade vše, dokonce i nad našimi nejcennějšími památkami.“