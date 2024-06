Modiho kouzlo: Proč indické průzkumy předpovídají rekordní vítězství BJP | Indické volby 2024 zprávy

Nové Dillí, Indie – Indický premiér Naréndra Módí (73) je připraven na vzácné třetí funkční období a pravděpodobně bude znovu zvolen drtivě, čímž rozdrtí opoziční koalici v dosud největším demokratickém hlasování na světě, ukázaly v sobotu večer průzkumy veřejného mínění.

Pokud oficiální výsledky z úterý 4. června tyto průzkumy podpoří, Modiho Bharatiya Janata Party (BJP) nejenže přežije rozšiřující se nerovnost, rekordní nezaměstnanost a růst cen, ale může dopadnout lépe než v posledních volbách v roce 2019. Nikdy předtím jakýkoli premiér v nezávislé Indii vyhrál tři po sobě jdoucí volby do Lok Sabha pokaždé s lepšími čísly.

Nejméně sedm průzkumů veřejného mínění zveřejněných indickými mediálními organizacemi předpovídalo, že Strana Bharatiya Janata a její spojenci získají 350 až 380 křesel z 543 křesel v Lok Sabha, dolní komoře indického parlamentu.

Opoziční indická aliance – skupina více než dvou desítek politických skupin, které doufají, že odstraní většinovou hinduistickou vládu BJP – odmítla zachovat pevnou důvěru v její schopnost zajistit si většinu v den sčítání hlasů a odmítla uvažovat o předvolebních průzkumech.

Exit polls v Indii mají nejednotný rekord a předchozí exit poll podceňovaly a nadhodnocovaly počty různých stran. Nicméně většinou správně předpověděli větší trendy posledních dvou desetiletí, až na některé výjimky. Téměř miliarda Indů byla registrována k odevzdání svých hlasů v obřích sedmifázových volbách, které trvaly přes šest týdnů a skončily v sobotu večer.

„Modi je mimořádně populární, vše v kampani BJP bylo z nějakého důvodu o Modi,“ řekl Nilanjan Sircar, vedoucí pracovník Centra pro výzkum politiky (CPR) se sídlem v Novém Dillí naznačují, že lidé jsou nespokojeni „Od vlády, ale převést to na místa bylo vždy obtížné.“

BJP expanduje do nových oblastí

I když se očekává, že Indie si povede dobře v jižních státech země, většina průzkumů veřejného mínění naznačuje, že i tam by strana Bharatiya Janata Party mohla působivě proniknout.

Mnoho průzkumů veřejného mínění předpovídá, že BJP může získat dvě nebo tři křesla v Kerale, poslední baště indické levice, kde Modiho strana nikdy nevyhrála; Zatímco BJP může získat jedno až tři křesla v Tamil Nadu, kde prohrála v posledních volbách. Pokud by tato vítězství byla dosažena, mohla by BJP získat oporu v opozičních baštách, kde bojovala po desetiletí.

Očekává se také, že BJP a její spojenci si udrží svá křesla v Karnátace: BJP získala v roce 2019 25 z 28 křesel státu. Mohla by se stát jediným největším vítězem v Telanganě. Výsledky představují velký neúspěch pro opoziční Kongresovou stranu, která vede All India Alliance a loni vyhrála celostátní parlamentní volby – porazila Bharatiya Janata Party – v Karnátace i Telanganě.

„Zisky na jihu jsou překvapivé,“ řekl Asim Ali, politický komentátor, „i když BJP nezíská velký počet křesel [as predicted in the exit polls]nárůst jejich podílu hlasů je velký výkyv.

Mezitím se očekává, že BJP vymete své bašty, včetně Gudžarátu, Madhjapradéše, Čhattisgarhu, Dillí, Uttarakhandu a Himáčalpradéše.

Očekává se, že opoziční aliance dosáhne marginálních zisků ve státech Bihár a Rádžasthán, dvou státech, které BJP v nedávných volbách téměř smetla, a v severních státech Harijána a Paňdžáb.

Sudha Joshi, 76letá volička z Chittorgarhu v Rádžasthánu, nehnula očima od svého smartphonu, když moderátori zpráv jeden přes druhého překřikovali o Modiho „zvučném mandátu“ v sobotu večer. Chytrý telefon získala loni v rámci sociálního programu řízeného tehdejší vládou Kongresu ve státě.

Loni v prosinci Rádžasthán odvolal Kongres a vrátil k moci ve státě stranu Bharatiya Janata.

Joshiho politická loajalita se také změnila. Řekla, že Joshi, který se narodil v roce 1947, kdy Indie získala nezávislost, nikdy nevynechal příležitost volit. Joshi, tradiční volička Kongresu, řekla, že se vzdala naděje v rodinu Nehru-Gandhi, která dominuje straně, a místo toho přišla za vůdcem Modi.

„V roce 2014, kdy Modi kandidoval poprvé, jsem viděla lídra, který by Indii vynesl na mezinárodní výšiny,“ řekla, nadšená z průzkumů. Jsme spokojeni s jeho vládou, protože je to věřící člověk jako my a skutečný vlastenec.“

Analytici říkají, že její názory odrážejí širší sentiment.

„Velká část společnosti s mužem jako Modi na vrcholu – někým, v koho ‚můžete věřit‘ – si ho dnes může představit pouze jako vůdce,“ řekl Sircar ze strany Kongres pro republiku. „BJP vděčí za svůj úspěch Modiho popularitě.“

Zafar Islam, národní mluvčí BJP, uvedl, že průzkumy veřejného mínění odrážejí, že voliči „oceňují model vlády BJP, sociální systémy a vizi premiéra Modiho“.

„Snadný život pro lidi se pod Modiho vedením zlepšil, a proto se těšíme na historické rozhodnutí,“ řekl Al Jazeera.

Dalších pět let dominance BJP?

Modiho kampaň za znovuzvolení byla poseta vyvoláváním strachu, když on a BJP neustále prezentovali předsedu vlády jako zachránce větší hinduistické populace proti opozičnímu spiknutí ve prospěch muslimů, které označoval jako „infiltrátory“ a „ti, více dětí“ na předvolebních shromážděních.

Indie s odhadovaným počtem 200 milionů obyvatel je domovem třetí největší muslimské komunity na světě po Indonésii a Pákistánu.

Mezitím se opozice pokusila zahnat Modiho v otázkách sociální spravedlnosti a rovnosti. Téma zaujalo 21letého studenta politologie Vikranta Singha.

Řekl, že Singh cestoval více než 160 kilometrů (100 mil), aby se vrátil do svého domova v Pratapgarh v Uttar Pradesh, aby hlasoval proti BJP. Řekl: „Veřejné univerzity zdražily a nezaměstnanost neustále roste.“ „Chystám se absolvovat postgraduální školu a nemám žádné pracovní příležitosti, na které bych se mohl těšit.“

Je prvním voličem a pro Indy v jeho věku je předchozí vláda Kongresu – strana byla naposledy u moci v letech 2004 až 2014 – nyní vzdálenou vzpomínkou. Řekl, že budoucnost nevypadá jasně.

„Hlavním cílem BJP bylo vyhrát volby spíše než vládnutí,“ řekl. „Usilují o kulturní hegemonii a zachycují mladé mysli ovládáním informačních prostředků.“

V Uttar Pradesh, největším indickém státě, se očekává, že strana Bharatiya Janata Party získá se svými spojenci více než 65 křesel z 80, oproti 62 křeslům v posledních volbách. Po zveřejnění výsledků průzkumu Módí řekl, že opoziční aliance „nedokázala zasáhnout voliče“.

„Prostřednictvím kampaně upevnili své odborné znalosti pouze v jedné věci, a to je mlácení Modiho, lidé odmítli takové reakční politiky.“

Pokud výsledky voleb podpoří průzkumy, Sircar poznamenal, že Indie se těší na dalších pět let „pod ústřední koalicí Módího a Amita Šáha“, s odkazem na tamního ministra vnitra, který je do značné míry vnímán jako místopředseda vlády.

„BJP zná pouze tento způsob práce: vládu, ve které je moc soustředěna úplně nahoře.“