Skóre a výsledky, Alexander Zverev vs. Janik Sinner, fanoušek vykopnutý po Hitlerově frázi, Markéta Vondroušová v slzách, odchod Jessicy Peguly, odchod Anase Jabera, odchod Carlose Alcaraze, poslední aktualizace

V pondělí byl z tenisového US Open vyhozen fanoušek poté, co německý hráč Alexander Zverev protestoval za pokřikování „Hitler“ z tribuny.

Německý 12. nasazený Zverev porazil Yannicka Sinera 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 ve vyčerpávajícím čtyřhodinovém a 41minutovém utkání, které skončilo v 1:39 místního času v úterý vlhké newyorské noci. .

Zverev podával ve čtvrtém setu z posledních 16 na Arthur Ashe, když se odehrálo drama.

Dvanáctý nasazený Zverev se obrátil na hlavního rozhodčího Jamese Keuthavonga, aby si stěžoval na údajné povolání.

„Právě řekl nejslavnější Hitlerovu frázi na tomto světě,“ řekl Zverev rozhodčímu. „Je to nepřijatelné. To je neuvěřitelné.“

Dvojice se po epickém boji objala. Zdroj: Getty Images

Keuthavong konzultoval s bezpečnostními úředníky ve snaze identifikovat viníka.

Nakonec byl sebrán muž v modré kšiltovce a byl mu přikázán opustit arénu.

Zverev dosáhl druhého vítězství nad šestým nasazeným Italem na třech turnajích US Open a postoupil zde do třetího čtvrtfinále, kde se utká s obhájcem titulu Carlosem Alcarazem.

Šestadvacetiletý Zverev vede proti světové jedničce Alcarazovi 3:2 a zdá se, že se po hrozném zranění kotníku na loňském French Open vrátil do své nejlepší formy.

„Mám rád, když jsou fanoušci hlasití, mám rád, když jsou fanoušci emotivní, ale asi jsem Němec a nejsem na tu historii hrdý, není to opravdu cool,“ řekl Zverev k incidentu poté.

„Pokud neodpovím, myslím, že je to z mé strany špatné.“

Noční publikum na US Open na stadionu Arthura Ashe s kapacitou 23 000 lidí je notoricky hlučné, ale během turnaje bylo kritizováno.

Bývalý australský profesionál Renai Stubbs v pondělí krátce po Zverevově incidentu řekl, že na nočních hodinách byli fanoušci, kteří „nebyli dobří“. „Miluji fanoušky, ale v tuto chvíli jsou tam nějaké špatné postavy,“ napsal Stubbs na sociální síti X, dříve známé jako Twitter.

„Včera večer mi hodil drink od opilé fanynky, která se prala se svým přítelem. Teď tu někdo křičí urážky na Hitlera! Jaký nesmysl? No tak, lidi.“ Německá hráčka Laura Siegemundová také mluvila o svém hněvu na fanoušky Arthura Ashe po porážce v prvním kole od Coco Gauffové minulý týden.

„Neměli žádný respekt ke mně, žádný respekt k tomu, jak jsem hrál, žádný respekt k hráči, kterým jsem byl, a neměli žádný respekt k dobrému tenisu,“ řekl Sigmund se slzami v očích.

Markéta Vondroušová byla po čtvrtfinálové výhře v slzách. foto: dodáno Zdroj: Poskytovatel

Wimbledonský šampion pláče

Česká wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová dnes v úterý i přes postup do čtvrtfinále plakala.

Vondroušová, devátá nasazená, si zajistila místo ve čtvrtfinále porážkou nenasazené Američanky Peyton Stearnsové poté, co po setu zvítězila 6:7 (3/7), 6:3, 6:2.

Brzy poté však byla viděna plakat, protože kvůli zranění odstoupila z losování čtyřhry.

Vondroušová se v červenci zapsala do historie tím, že se stala první nenasazenou ženou, která vyhrála Wimbledon, svůj první grandslamový titul.

Čtyřiadvacetiletá hráčka se na US Open nedostala dál než do čtvrtého kola a po vítězství přiznala, že kvalifikací do čtvrtfinále překvapila sama sebe.

„Od začátku hrála skvěle, jen se snažila zůstat ve hře,“ řekla Vondroušová o Stearnsové.

„Jsem velmi šťastný. Vlastně jsem to po Wimpym nečekal, byl tam velký tlak. Uvidíme, co bude dál.“

Ve čtvrtfinále se střetne s Madison Keysovou.

Losování žen je dokořán

V losování žen se Pegulaová připojila ke světové jedničce Iji Swiatekové, která na cestě z turnaje prohrála ve čtvrtém kole v neděli, když ve dvou setech prohrála s krajankou a blízkou přítelkyní Madison Keysovou.

Pegulaová vstoupila na US Open s tím, že sní o svém vůbec prvním grandslamu, povzbudila ji vítězství na Canadian Open WTA 1000 minulý měsíc v Montrealu.

Ale kampaň 29letého hráče se náhle zastavila před zaplněnou Arthur Ashe Arenou, když finalista US Open z roku 2017 Keys zaznamenal dominantní vítězství 6-1 6-3 za pouhých 61 minut.

Pegula nezůstala bez odpovědi, když Keysová nastřílela šňůru 21 vítězných bodů na svých šest.

Keys porazí Pegulu a dostane se do čtvrtfinále 00:55

Keysová potrestala vratké podání své kamarádky a pětkrát ji zlomila na cestě k pohodlné výhře.

„Vždy je těžké hrát na vedlejšího hráče, ale v tuto chvíli jsme to dělali celý život,“ řekl 28letý Keys.

„Když se dostaneme na hřiště, je to jen práce, a když slezeme ze hřiště, jsme zpátky mezi přáteli.“

Čekání Jessicy Pegulové na její první velký šampionát pokračuje. (Foto Matthew Stockman/Getty Images Severní Amerika/Getty Images přes AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Odchod Peguly nebyl jediným překvapením dne, protože Číňan Zheng Kenwen vyřadil nasazeného č. 5 Anase Jabeura ve dvou setech.

Kenoine jen zřídka sundala nohu z plynu na cestě k vítězství 6-2 6-4 nad Etoile du Tunis.

O čtvrtfinalistkách žen se rozhodne později v pondělí, druhá nasazená Aryna Sabalenka – která se po nedělní smrti Swatikové má stát světovou ženskou jedničkou – proti Rusku Darii Kasatkinové.

Ons Jabeur byl vyloučen z Číny Zheng Qinwen. (Foto Timothy A. Clary/AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Alcaraz jde pěšky

Carlos Alcaraz postoupil do čtvrtfinále US Open vítězstvím v řadě nad Italem Matteem Arnaldim.

Obhájce titulu Alcaraz, který na cestě do čtvrtfinále ztratil pouze jeden set, předvedl dominantní podívanou a porazil světovou jedničku Arnaldiho, když vyhrál 6-3 6-3 6-4 za hodinu a 57 minut.

Dvacetiletý Alcaraz se uchází o to, aby se stal prvním mužem od Rogera Federera v roce 2008, který úspěšně obhájil US Open poté, co loni poprvé vyhrál titul.

Identita Španělova soupeře ve čtvrtfinále bude potvrzena později dnes, protože Alcaraz je na programu ve středu ve čtvrtfinále proti Němci Alexandru Zverevovi.

„Myslím, že síla od začátku až do posledního míče, hrál jsem opravdu silnou hru, méně chyb,“ řekl Alcaraz po pondělní rychlé výhře.

„S celkovým výkonem jsem opravdu spokojený.“