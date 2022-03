Sebastian Coe říká, že sport by měl bojovat za to, aby bylo Rusko zakázáno

Olympijští velikáni Sebastian Coe v pondělí řekl, že sportovní federace vytvořily precedens tím, že zakázaly ruským a běloruským sportovcům závodit po invazi na Ukrajinu, a musí zůstat pevné, aby je udržely na místě.

Coe je dvojnásobný olympijský sprinter z Británie a nyní je prezidentem World Athletics, řídícího orgánu atletiky. Promluvil čtyři dny před začátkem halového mistrovství světa. Z akce, která se bude konat v Srbsku, byli vyloučeni Rusové i Bělorusové.

„Žádná sportovní federace přirozeně nechce vyloučit týmy ani jednotlivce,“ řekl Coe během videokonferenčního hovoru. „Není to něco, kvůli čemu jsme do sportu přišli.“ „Ale myslím, že si musíme uvědomit, že tohle je změna hry. A ano, vytvořilo by to precedens.“

Sportovci a týmy z Ruska a Běloruska byli vyloučeni z desítek sportů poté, co ruské síly minulý měsíc napadly Ukrajinu, přičemž někteří vojáci vstoupili přes Bělorusko. Mezi větší akce, které bezprostředně ovlivní rozhodnutí o zákazu Rusů a Bělorusů, patří nadcházející mistrovství v atletice a mistrovství světa v krasobruslení a fotbalu.

Ruská fotbalová federace se odvolala proti zákazu fotbalu, který zahrnuje ruský národní tým z kvalifikace mistrovství světa a ruský klub Spartak Moskva ze soutěže Evropské ligy. První rozhodnutí o odvolání se očekávají tento týden od Arbitrážního soudu pro sport – nejvyššího sportovního soudu světa.

„Plně uznáváme, že to vytvoří precedenty a že tyto precedenty musí být konfrontovány jednotlivě a postupně a budou s námi léta,“ řekl Coe. „Neulehčili jsme si to, ale stále je to správné rozhodnutí.

„Nemůžete mít agresorské státy, kde jste změnili krajinu tak, aby nebyla narušena integrita soutěže, zatímco činy jejich vlád ovlivnily integritu sportu jinde.“

Ruský soupeř z kvalifikace na mistrovství světa, Polsko, prohlásil, že 24. března nebude hrát proti jeho zemi. Totéž řekli další potenciální konkurenti, Česká republika a Švédsko.

Atletická atletika byla kdysi pro Rusy nejtěžší v důsledku státem podporovaného dopingového skandálu, který se datuje od zimních olympijských her v Soči v roce 2014. Rusové nyní musí být individuálně prověřováni pro soutěž v mezinárodních závodech na dráze. Ruská Track Union je od roku 2015 zakázána.

„Nemám problém s (ruským zákazem), protože to je to, co jsme v našem sportu udělali. Nechápu, proč by to mělo být jiné v jakémkoli jiném sportu, když soudíš o bezúhonnosti.“ „Řekl Coe. Rozhodla se, že nebude hrát v průlomových rolích.“

„Dopad je komplexní. Takže v tom musí zůstat opravdu pevní a udělat přesně to, co jsme udělali my.“

___

Více AP Sports: https://apnews.com/hub/apf-sports a https://twitter.com/AP_Sports