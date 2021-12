Kanadský výchozí bod v síti je stále k dispozici

Edmonton – Dylan Garand nebo Brett Brochu? Nebo když na to přijde, Sebastian Koussa?

V tuto chvíli neexistuje jasná brankářská jednička pro vstup Kanady na mistrovství světa juniorů v hokeji. Ale existuje plán, jak nějakou najít.

Říká se tomu hraní her a sledování toho, co se stane.

„Využijeme naši hloubku, jako každá jiná situace,“ řekl v pondělí trenér Dave Cameron. „Jsme spokojeni (s Garandem) po prvním zápase, ale máme určitou hloubku, dáme je dopředu a pak půjdeme od toho.“

Garand, který loni držel stříbrnou medaili, odstartoval v prvním zápase, když dal tři góly ze 17 střel při výhře Kanady nad Českem 6:3.

Procho nastoupí do druhého úterního zápasu proti výrazně slabšímu soupeři Rakousku, které v pondělí prohrálo s Finskem 7:1 a bude pod velkým tlakem na postup v turnaji.

„Byl jsem opravdu nadšený, že jsem dostal tu zprávu, takže se na to těším,“ řekl Procho. „Určitě jsem opravdu rád, že konečně začínám.“

Cossa byl poškrábaný v první hře, a pokud se poškrábe podruhé, můžete pravděpodobně vyloučit Edmonton Oil Kings, který byl svého času považován za favorita kanadského startéru.

Cameron mu ale hraje do karet při brankáři a zdá se, že ho baví mluvit o tom, kdo začne jako každý jiný trenér s tandemem. To vůbec není.

Kanadský přístup k cíli byl trochu jiný než v minulých letech. Kanada pozvala do výběrového kempu pouze tři rangery, nikoli čtyři, což znamená, že všichni tři od začátku věděli, že tvoří tým. O místo na soupisce se nebude soutěžit, bude se soutěžit pouze o start.

„Myslím, že to zjednodušuje proces,“ říká Cameron. „Ti tři vypadli z balíku a prostě nedávalo smysl přivádět někoho jen proto, že plníte kvótu. Režim směrování na cíl je samozřejmě jedinečné místo, a (tak jsme chtěli) získat všechny tři a aby se cítili pohodlně, a pak abychom my rozhodli o pořadí prokliku Ti tři pokračují. Je to opravdu dobrý nápad.“

Nejlépe číslo 1, jako Devon Levy v loňském roce, Joel Hoover v roce 2020, Michael DePietro v roce 2019 a Carter Hart v roce 2018.

Letos měla Kanada kvůli COVIDu pouze jeden výstavní zápas. Do té doby žádný z brankářů nehrál v týdnech smysluplný hokej. Cameronovi tedy nezbývalo nic moc jiného než zkoumání profilů a pocitů z praxí.

Garand byl Leviho náhradou pro loňský šampionát. Levy, Florida Panthers ve své první sezóně na Northeastern University, loni odehrál za Kanadu každý zápas. Garand měl 20minutový výbuch 16-2 nad Německem zdevastovaným COVIDem.

Levy běžel napříč stolem, připsal si tři asistence a za téměř 400 minut hokejového zápasu povolil pouze pět gólů.

„Velmi mě podporoval,“ řekl Garand o Levi. „Posílal dvě textové zprávy, říkal: ‚Pokračuj, dobrá hra, podobné věci. Díval se doma, takže vím, že je tu pro mě. Ví, že vím, co mi v mé hře funguje nejlépe. Je dobré mít jeho podporu a rozveselit ho.“

Garand měl velký týden, na Štědrý den podepsal smlouvu s New York Rangers.

„Je to určitě další splněný sen,“ řekl Garand o své smlouvě. „Chvíli jsem čekal, než konečně nějakou dostanu. Všichni moji přátelé podepisují. Tak nějak jsem čekal a doufám, že konečně nějakou pořídím, je rozhodně cool a rozhodně vzrušující.“

Garand, 6-1, byl vybrán ve čtvrtém kole draftu 2020 Rangers. V září byl na kempu Rangers, o čemž říká, že mu letos pomohlo.

„Střely jsou samozřejmě mnohem tvrdší,“ říká Garand. „Viděl jsem rychlost a viděl jsem, jaká byla úroveň profesionálů. Přečtěte si hru. To jsou věci, které jsem se naučil, věci, které jsem si během této sezóny přinesl do své hry a pomohly mi se zlepšit.“

„Cítím se jako mnohem lepší brankář, který letos přichází na turnaj než loni.“

Brochu nebyl draftován, týmy zahodily jeho frame 5-11. Týmy mají rády skvělé brankáře. Cuketa, například, je šest stop sedm palců vysoká.

„Rozhodně bylo těžké vidět, jak uplynuly dva roky, aniž by bylo vybráno mé jméno,“ řekl Procho. „Používal jsem to jako motivaci a stále jsem se soustředil na daný úkol.“

Brochu mohl získat profesionální zkušenost se Scranton Wilkes-Barre Penguins v loňském roce, kdy byla OHL uzavřena, a vysloužil si pozvání do kempu nováčků Pittsburgh Penguins.

Generální manažer londýnských rytířů Mark Hunter pěl na Brochu chválu.

Je to páteř naší organizace,“ řekl Hunter. „Důslednost je velmi důležitá pro každého hokejistu, a co je důležitější jako brankáře. Je velmi konzistentní, velmi soustředěný, velmi motivovaný vyhrávat.“

„Máme dobrý tým, ale on z nás dělá opravdu dobrý tým.“

Stejně jako Garand v úvodním zápase, Brochu snil o tom, že bude na tomto turnaji hrát za Kanadu.

„Jsem opravdu nadšený,“ řekl Brochu. „Odmalička jsem o tom okamžiku snil, takže se na to moc těším. Jsem sebevědomý, když jsem v nejlepším, takže (to do hry) vnesu) Je to další zápas a letos jsem toho za Londýn odehrál hodně, takže budu mít stejný přístup a stejnou mentalitu ve hře (úterý)“.