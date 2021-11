Devátá planeta naší sluneční soustavy mohla být právě objevena

Data shromážděná v roce 1983 ukazují známky toho, co jeden britský astronom věří, že je možným důkazem deváté planety v naší sluneční soustavě. Tato zpráva by mohla poskytnout určitou útěchu lidem, kteří jsou stále naštvaní kvůli degradaci Pluta na trpasličí planetu.

Michael Rowan Robinson, významný astronom a emeritní profesor astrofyziky na Imperial College London, zjistil, že data shromážděná raným vesmírným dalekohledem ukázala potenciálního kandidáta na teorii planety devět. Data byla získána z historických pozorování družice Infrared Astronomy Satellite (IRAS), která byla vypuštěna v roce 1983. Byla to první orbitální observatoř, která sledovala celou noční oblohu v infračerveném spektru.

Možný důkaz planety Devět nalezený ve starověkých datech

Rowan Robinson se rozhodl odkázat na data z desetiměsíční mise IRAS, aby zjistil, zda něco v datech zůstalo nezjištěno. Profesor věnuje velkou pozornost věcem, které se pomalu pohybují z jedné noty na druhou. To mu umožnilo vyloučit jakékoli rychle se pohybující objekty, jako jsou komety nebo asteroidy. Rowan Robinson říká, že posuny v pozici kandidátských planet mohly být způsobeny paralaxou, protože Země obíhá kolem Slunce, což způsobuje, že pozice IRAS mění úhly.

Astronom však prozkoumal stovky zdrojů v datech a tři pozorování uskutečněná v červnu, červenci a září 1983 vzbudila největší zájem. Pozorování naznačovala, že nová planeta by mohla být třikrát až pětkrát větší než Země. Může obíhat kolem Slunce ve vzdálenosti 225krát od naší domovské planety.

Nepřetržité pátrání po deváté planetě

Bohužel se Rowan Robinson přiznal nedávný výzkumný článek Že poznámky nejsou kvalitní. To je způsobeno skutečností, že oblast oblohy, ve které byly zachyceny, se skládá z vláken plynu známých jako cirry. Tyto plyny podobné oblakům ztěžují jasné čtení poznámek. Poznamenal také, že nedávný průzkum oblohy teleskopy Pan-STARRS na Havaji nezaznamenal objekt. To může naznačovat, že devátá planeta, o které si myslel, že ji objevil, není skutečná.

Také doporučil, aby astronomové zkontrolovali oběžné dráhy trpasličích planet za Plutem. Tyto kontroly by mohly vysvětlit pozorování, která viděl.

„Kandidát je na oběžné dráze zcela neslučitelné s našimi předpověďmi planety Devět a nebyl by schopen gravitačně deformovat vzdálenou sluneční soustavu způsobem, který jsme navrhli. Ale to samozřejmě neznamená, že není.“ t skutečný,“ poznamenal planetární vědec Mike Brown v a Tweet vlákno.

„Znamená to jen, že by to byl náhodný objev něčeho při hledání deváté planety. Pluto se stalo stejným způsobem. Tombaugh hledal Lowellovu planetu X (která tam nebyla) a náhodou našel Pluto. Pluto nebylo to pravé.“ očekávaná desátá planeta.“

Vesmír nám nadále poskytuje nové hádanky, které můžeme prozkoumat. Vědci nedávno zjistili, že asteroid by mohl být a část měsíce. Prozatím však Planeta Devět – pokud vůbec existovala – zůstává nepolapitelná.