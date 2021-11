Prezident Adair vyzývá k celosvětové akci prostřednictvím domácích opatření

Svět musí přijmout opatření „globálně a lokálně“, řekl prezident Janos Oder na výstavě Planet Sustainability Expo a globální konferenci v Budapešti 2021 v druhý den akce v úterý. „Globální akce může uspět prostřednictvím akcí národních států,“ řekl Ona řekla Ve svém projevu k akci.

Adair řekl, že desetiletí starý slogan „Mysli globálně, jednej lokálně“ už nestačí. Dodal, že by se to mělo změnit na „jednat globálně, jednat lokálně“.

Lidé ze 120 zemí se v příštích dnech účastní konference v Budapešti, aby diskutovali o změně klimatu, hrozící vodní krizi, opatřeních na ochranu biologické rozmanitosti a budování oběhového hospodářství. Předseda poznamenal, že na programu konference jsou hrozby a příležitosti, které přináší změna klimatu, dichotomie mezi energetickou bezpečností a politickou stabilitou, financování oběhových a zelených ekonomik, bezpečnost vody a potravin a rychlý technologický rozvoj v dopravě a odpadech. řízení. .

Ader vyzdvihl Maďarsko jako jednu z deseti zemí Evropské unie, které od roku 1990 snížily emise oxidu uhličitého o více než 30 procent. 70 procent elektřiny v Maďarsku je uhlíkově neutrálních, zatímco země za posledních 100 let zdvojnásobila svou lesní půdu, ona řekla. Dodal, že nejrozvinutější země světa (Skupina dvaceti) „mohou mít podobné ukazatele“.

Trvalo století nebo dvě, než vyrostla jediná cm vrstva úrodné půdy, zatímco „za pouhých pár let uděláme půdu sterilní pomocí špatných technik a z chamtivosti,“ varoval prezident. Pouze 0,7 procenta světových nezamrzlých nádrží obsahuje čistou sladkou vodu, zatímco „lidstvo je neustále znečištěno“.

Související články Zpráva OSN o změně klimatu varuje před možnou katastrofou pro Maďarsko Povodně a lesní požáry by se v blízké budoucnosti mohly stát součástí každodenního života v Maďarsku, čtěte dál

Ader poznamenal, že výstava udržitelnosti, která se konala společně s konferencí, představuje produkty 183 maďarských, polských, českých a slovenských společností souvisejících s udržitelnou výrobou potravin, vodním hospodářstvím, zásobováním energií, dopravou, rozvojem měst a nakládáním s odpady. Produkty mají za cíl snížit lidskou uhlíkovou stopu, spotřebu energie v budovách a emise z dopravy, šetřit ornou půdu a zlepšit úrodnost půdy a zadržování vody, stejně jako předcházet plýtvání potravinami.

V souladu s příspěvkem Maďarska ke společným cílům Adair uvedl, že země mezi lety 2025 a 2030 uzavře svou jedinou zbývající uhelnou elektrárnu, čímž sníží uhlíkové emise Maďarska o dalších 10 procent. Do roku 2050 země zvětší svou lesní plochu ze současných 22 procent na nejméně 27 procent, řekl s tím, že kapacita solárních elektráren se do roku 2030 zdvojnásobí ze současných 3000 megawattů, zatímco všechny městské autobusy budou tak . elektrický. Řekl, že vláda si také stanovila cíl neponechat do roku 2030 žádné odpadní vody bez čištění.

Související články Maďarsko si klade za cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 pomocí jaderné a solární energie Maďarská ekonomika vzrostla za posledních 30 let o více než 60 procent, ale naše emise klesly o 32 procent, řekl ministr Kadijak na první maďarské konferenci „SITE“.

Prezident také zmínil nedávno otevřený milion hektarů biosférické rezervace Mura-Dráva-Duna, která vznikla ve spolupráci s 5 sousedními zeměmi, a také zavedení udržitelného rozvoje jako předmětu na maďarských středních školách.

Doporučený obrázek od Noémi Bruzák / MTI