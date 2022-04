Pokémon varietní show pro sdílení „nejnovějších informací o Pokémon hrách“ příští týden

Trenéři dostali spoustu podrobností Pokemon Scarlett a Pokemon Violet Když byla v únoru poprvé odhalena nová generace.

Jaká je tedy další aktualizace? Tak tam Pravděpodobně Naplánujte si něco na příští týden. podle Pocketmonsters.net Twitter účet, Japanese Pokémon Variety s názvem PokéDoko 4, bude vysílán 24. dubna (také znám jako tento nadcházející víkend) a bude obsahovat klip s „nejnovějšími informacemi o hrách Pokémon.“

pokud tam byl nové Informace obsažené o nejnovější generaci by mohly být oficiálně odhaleny před odvysíláním show příští neděli. Může to být také aktuální informace, další oznámení související s Pokémonem nebo něco úplně jiného – takže se snažte příliš nevzrušovat.

Zde je úplný souhrn Twitter účet Pocketmonsters.net:

Je to už roky, co některý z pořadů Pokémon Variety měl exkluzivní informace o hře. Byl by to ale dobrý způsob, jak dostat diváky zpět.