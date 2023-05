Nový projekt se snaží ukázat, jak český grafický design pomohl utvářet národní identitu

Kutrnowska, Plasek, Skalicky a Racek|Foto: Bohemian Identity

„Myšlenka vznikla ve světle oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 2018. S nápadem pokrýt tuto stoletou historii prostřednictvím příběh českého a československého designu, protože je tak jedinečný a sám o sobě má zvláštní historii.

Můžete uvést nějaké příklady českých vzorů, které sehrály roli při utváření národní identity země?

„Ve skutečnosti, když v roce 1918 vznikalo Československo, naši předkové se snažili světu vysvětlit, jak sofistikovanou už jejich mladá země byla. Na světové výstavě v Paříži představili státu speciální design. Práce designérů jako např. František Kysela získal i některé významné ceny.

Bankovka z roku 1922 podle návrhu Františka Kysely|Foto: Wikimedia Commons, Public Domain

„Českoslovenští designéři se v té době soustředili na vytvoření něčeho podobného národnímu stylu, což bylo velmi unikátní. S tímto úsilím byla spojena některá velmi slavná jména, ať už to byl Vojtěch Preissig nebo Alfons Mucha. Pak to začalo být kreativní.

„Tento jedinečný národní design však hrál důležitou roli na počátku historie země.“

Můžete zobecnit, jaké designové charakteristiky jsou společné různým obdobím československých, později českých dějin?

Plakát Zdeňka Zieglera a jeho slavného filmového muzikálu West Side Story|Foto: Bohemian Identity

„Samozřejmě, že bylo. Těžko se to vysvětluje v rádiu, samozřejmě, musíte se podívat na obrázky, ale ve 20. letech existovalo něco jako československý designový styl. Diplomy, občanské průkazy, pamětní desky a speciální dokumenty byly navrženy s Takže českoslovenští designéři opravdu brzy vyvinuli jedinečný styl.

Váš projekt je tak rozsáhlý, že by mohl zahrnovat televizní seriál, výstavu, monografii a dokonce i celovečerní film. Můžete nám říci něco více o těchto projektech a jejich časové ose?

„Původní myšlenkou bylo vytvořit sedmidílný původní televizní seriál v koprodukci s Českou televizí. Když jsme začali psát scénář, uvědomili jsme si, že neexistuje způsob, jak to všechno dát do jednoho seriálu, protože téma bylo takové Široký a bylo toho tolik k pokrytí, a tak jsme se rozhodli projekt dále rozšířit a rozhodli jsme se napsat monografii, která vyjde česky a anglicky.

Muzeum Kamba|Foto: Radio Prague International

„Také připravujeme komplexní výstavu v Museu Kampa v Praze. Výstava bude putovat po celém světě ve spolupráci s českými centry a českými ambasádami po celém světě.

„Kromě televizního seriálu, který mimochodem moderuje slavný současný grafik a herec Aleš Najbrt, uvedeme také celovečerní dokument zaměřený na mezinárodní publikum. Dirigentem bude Nicholas D. Lowry, prezident a Hlavní dražitel Swan Auction Galleries v New Yorku, který má české kořeny a je obecně spojován s Československem, má velmi hluboké spojení s těmito čtyřmi základními pilíři schématu bohémské identity.

Moderátor Aleš Najprt a typograf Rostislav Vaněk při natáčení|Foto: Bohemian Identity

„Pokud jde o časovou osu, začali jsme točit pro televizní seriál před třemi lety a shromažďujeme materiál. Natáčení seriálu se blíží ke konci. V České televizi by se měl vysílat začátkem příštího roku.

„Následovat by měly na jaře a v létě menší regionální veletrhy po celém Česku.

„V říjnu 2024 pak zahájíme velkou výstavu v Muzeu Gamba. Souběžně bude vydána monografie, která bude zároveň sloužit jako katalog výstavy.

„Co se týče dokumentárního filmu, ten by měl vyjít v lednu nebo únoru 2025.“

Pro naše zahraniční posluchače je zajímavé především to, že na výstavách v zahraničí budete spolupracovat s českými centry a ambasádami. Můžete nám o tom poskytnout více podrobností a kde je můžeme o projektu aktualizovat?

Knižní grafik a typograf Martin Pesina s režisérem Jakubem Skalickým při natáčení Identity|Foto: Bohemian Identity

„Založili jsme webové stránky: bohemianidentity.com. Momentálně je v češtině, ale brzy bude k dispozici i v angličtině. Budeme mít také stránky na sociálních sítích, například na Instagramu, kde budou zveřejňovány novinky. Pokud jde o výstavy Českého centra, budou se konat současně s uvedením dokumentu v příslušných zemích,“ uvedl.

Váš projekt mi připomíná rozhovor, který jsem před pár měsíci dělal s Radkem Sidunem, lektorem pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM). Řekl, že Česko by mělo přijít s vlastním designem na zakázku, aby se prodalo v zahraničí. Zajímalo mě, zda váš projekt hledí do budoucnosti českého designu nebo do jeho minulosti.

„Ano. Projekt Bohemian identity vypráví celý příběh českého grafického designu. Začíná na začátku 20. století, ale nyní končí. Podíváme se tedy nejen do historie, ale také vysvětlíme, co se děje nyní.

Michael Gregorini|Foto: TVTV

„Například televizní seriály, které vyrábíme, neběží chronologicky, ale pokrývají různá témata. Takže neustále přeskakují do různých časových období. Z toho vyplývá, že na počátku československého státu jsme vytvářeli skvělé návrhy. Pak , v době komunismu to bylo trochu stlačeno. Kvůli nedostatku talentovaných umělců. Ne, protože svobody byly silně omezovány. Teď jsme zase na vrcholu. Čeští designéři jsou momentálně na mezinárodní úrovni na nejvyšší úrovni.

Foto: Bohemian Identity

„Když mluvíme konkrétně o české grafické identitě, je to nekonečná otázka. Lidé po ní volali už před dvěma desetiletími. Designéři vyzývají vládu, aby postoupila kupředu a zorganizovala konzistentní grafickou prezentaci České republiky. Jde to opravdu pomalu. I Vím, že česká vláda v současné době zkoumá tuto možnost a doufám, že náš program ji pomůže nastavit.