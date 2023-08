Co vám Starfield Digital Premium Edition přináší kromě brzkého data vydání?

Bethesda

Starfield dělá trik nového věku „Ve skutečnosti vydejte tuto hru o 5 dní dříve, pokud chcete zaplatit více“, což je v dnešní době velmi běžný trik mezi velkými hrami. V tomto případě je to ale pro Xbox způsob, jak z hráčů dostat více peněz, když většina z nich bude při uvedení hrát zdarma („zdarma“) na Xbox Game Pass.

Běžná verze hry stojí 69 $, pokud si ji koupíte přímo pro Xbox nebo Steam. Ale Premium Digital Edition Ta, která přichází s blížícím se datem vydání 1. září místo 6. září, je 99 $ (v USA technicky 20:00 31. srpna). A pokud si chcete koupit „upgrade“ nad samotný Game Pass, je to 35 dolarů. Myslím, že jsem od tebe bezdůvodně dostal dalších 5 babek.

Vy samozřejmě ne Prostě Za včasný přístup zaplaťte 30–35 USD. Toto je vlastně něco jako expanzní povolení. Získáte také:

Rozšíření příběhu Shattered Space – Nemáme ponětí, jak je to velké nebo jak daleko je jeho vydání, ale v podstatě je to součást DLC v tomto drahém pasu. To však říká, že ano Za prvé Rozšiřování příběhu, takže přibudou další, které zde nejsou zahrnuty v ceně.

Balíček kůže Constellation: Laserová puška Equinox, skafandr, helma a posilovací balíček – Tento druh předobjednávky je u balíčků, jako je tento, docela standardní. A jako „kůže“ by neměly být nějakým druhem výkonné sady zařízení, která ovlivňuje hratelnost.

Přístup k digitálnímu artbooku Starfield a originálnímu soundtracku – Myslím, že „Přístup“ je zde digitální, protože se jedná o digitální upgrade.

Ve skutečnosti existuje drahá verze „Constellation“ za 300 USD, která je dodávána se skutečnými hodinkami Constellation a všemi ostatními věcmi. Slyšel jsem, že ty hodinky jsou pro svou hodnotu vlastně tak trochu šílené. Myslím, že tohle se prodává skoro všude. Nabídka omezených hodin a tak dále.

I když se na mě vztahuje zákaz, mohu říci, že nemohu ručit za nic v digitálních balíčcích ani ve sběratelských balíčcích. Nemám žádné další informace o rozšíření. Nemám ty speciální skiny. Pokud jste někdo, kdo je zběhlý v RPG Bethesda a plánujete hrát na dlouhou trať, pravděpodobně stojí za to získat budoucí rozšíření sami s pětidenním předběžným přístupem. I když, jak řekli všichni z Pete Hines a Phila Spencera, je to hra na 50, 100 nebo 200 hodin a doufají, že ji budete hrát tak dlouho, dokud lidé budou hrát něco jako Skyrim deset let. Takže z dlouhodobého hlediska si nejsem jistý, jestli na pěti dnech záleží.

Ale ano, to je ten balíček. Uvidíme se za pár dní s recenzí.

