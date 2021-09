Roberto Martinez doufá, že diváci povzbudí Belgii v zápase s Čechy

Trenér ‘červených ďáblů’ Roberto Martinez považuje nedělní zápas proti České republice za nabídku týmu na mistrovství světa 2022.

“Díky tomu je tento zápas ještě lepší,” řekl Martinez na sobotní tiskové konferenci v Tubize. “Konkurence v Praze byla velmi napjatá. V tuto chvíli získáváme výhodu hraní před veřejností. Musíme toho využít ve svůj prospěch.”

Vítězství v zápase skupiny E proti druhé České republice se 7 body by Belgii poskytlo šanci kvalifikovat se na mistrovství světa 2022 v Kataru. Rudí ďáblové vedou skupinu se ziskem 10 bodů ze čtyř her.

Česká republika, čtvrtfinalista v eurech, remizovala v Praze s Belgií 1: 1. „Mohli jsme vidět, že je to velmi kvalitní tým venku i v eurech,“ řekl trenér Martinez. „Je to velmi vysoký tlak se spoustou hráčů, velmi útočná křídla. Se dvěma týmy se shodnými přístupy si myslím, že to bude krásný zápas pro diváky.

Mírně přitlačená na Estonsko, když inkasovala dva góly, musela belgická obrana v neděli provést nějaké změny, přičemž se pravděpodobně vrátí John Vertonghen a Thomas Munier, kteří odešli ve čtvrtek do důchodu.

Roberto Martinez řekl: „Především musíme myslet na to, abychom se zlepšovali jako tým. Rychlé setkání se soutěžemi nám pomáhá pracovat na určitých aspektech, nezapomínat na nové tváře, které musíme přinést.“ Pevně ​​věřím, že budeme stále silnější postup soutěží. “

V neděli zahrají Rudí ďáblové poprvé od listopadu 2019 na veřejnosti na stadionu King Paudoin, kde se očekává pouze 20 000 diváků.

“Jsme velmi nadšeni myšlenkou získat naše publikum zpět,” řekl Martinez. „Je to skvělá příležitost, jak sdílet své pocity s veřejností. Spěcháme, abychom tam byli.“

Bruselské časy