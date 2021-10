PricewaterhouseCoopers oznamuje novou strategii: The New Equation

Strategie organizace se zaměřuje na budování důvěry a dosahování udržitelných výsledků v Ázerbájdžánu a ve světě

PricewaterhouseCoopers odhaluje nový vzorec, globální strategii PwC, která reaguje na zásadní změny ve světě, včetně technologických poruch, změny klimatu, rozbíjení geopolitiky a pokračujících účinků pandemie COVID-19.

Nový vzorec je založen na analýze globálních trendů a tisících konverzací se zákazníky a zúčastněnými stranami a zaměřuje se na dvě vzájemně související potřeby, se kterými se zákazníci v příštích letech potýkají.

První je budování důvěry, která nikdy nebyla důležitější a nikdy nebyla obtížnější. Organizace stále více potřebují získat důvěru v širokou škálu témat důležitých pro zúčastněné strany. Úspěch závisí na zásadních změnách ve způsobu myšlení vedoucích pracovníků, organizační kultuře a systémech a ambicích.

Druhým je dosažení udržitelných výsledků v prostředí, kde je konkurence a riziko narušení akutnější než kdy dříve a společenská očekávání nebyla nikdy větší. Společnosti se musí měnit rychleji a komplexněji, aby přilákaly kapitál, talenty a zákazníky. Úzce navržené transformační iniciativy však příliš často nedosahují výsledků, které slibují. Je zapotřebí nový přístup.

“COVID-19 způsobil vážné narušení společnosti a ekonomiky v Ázerbájdžánu a po celém světě. Zrychlil také sociální problémy, které již postupují v globálním měřítku. Tyto nevratné změny se navzájem komplexně prolínají a Řízení již nelze řešit Problémy, které z těchto změn vyplývají pomocí individuálních prostředků nebo řešení. Nový vzorec PwC je tektonickou změnou, která má přispět k řešení těchto složitých sociálních a ekonomických problémů ve větší míře, než jsme to dělali dříve. K tomu náš tým různorodí profesionálové v celé řadě oblastí Flexibilně spojí lidskou vynalézavost a odbornost s technologickými inovacemi, aby našim zákazníkům pomohli dosáhnout nepřetržitého růstu a budovat důvěru, která slouží jako základ pro takový růst, “řekl Country Managing Partner Ázerbájdžánu Movlan Pashaev.

Pan Bashaev dodal, že Ázerbájdžán má dostatek základů pro inovace. Dále zdůraznil, že nová strategie PwC pomůže hospodářskému rozvoji Ázerbájdžánu, využije potenciál místního trhu a vytvoří více příležitostí pro veřejný i soukromý sektor.

Podle nového vzorce PwC pro střední a východní Evropu, jehož je PwC Ázerbájdžán součástí, oznamuje plány na řešení specifických potřeb účastníků zákaznického trhu se zaměřením na ESG, zlepšování dovedností, lidi a nulové iniciativy. V regionu střední a východní Evropy se PwC zaváže:

● Průběžné investice na zlepšení podnikání a rozvoj schopností sloužit klientům v celém regionu ve vztahu k nejnaléhavějším výzvám a příležitostem. To zahrnuje služby širšího zajištění, digitální transformaci, služby prevence finanční kriminality, cloud computing a robotiku a automatizaci.

● Investujte 6 milionů USD v celém regionu během příštích dvou let na podporu místních investic do rozšiřování schopností ESG. To zahrnuje zřízení environmentálního a sociálního centra excelence (ESG) v regionu, které by pomohlo našim klientům poskytovat poradenství ohledně transformace, strategie a podávání zpráv o ESG.

● Poskytněte digitální dovednosti všem našim 12 000 zaměstnancům ve střední a východní Evropě do konce fiskálního roku 22. Navazuje to na probíhající program Digitize CEE, v němž se 9 000 zaměstnanců PwC v uplynulém fiskálním roce zúčastnilo programů digitálního zvyšování kvalifikace, což je investice více než 131 000 hodin školení.

● Rozšiřte bezplatné kvalifikované dobrovolnické programy v celém regionu, abyste pomohli znevýhodněným dětem a komunitám rozvíjet digitální dovednosti. Program vzdělávání o kybernetické bezpečnosti jsme již aktivovali na 5 našich územích (Česká republika, Maďarsko, Kazachstán, Polsko a Rumunsko), přičemž tento program se v příštím roce plánuje rozšířit do nových regionů.

● Vytvořte regionální implementační program Net Zero s cílem pomoci všem regionům ve střední a východní Evropě splnit globální závazek PwC dosáhnout do roku 2030 čistých nulových emisí, který nedávno získal validaci od iniciativy Science-Based Targets Initiative (SBTi).

● Přidělení více než 10 milionů dolarů na činnosti v oblasti rozvoje a pohody lidí, včetně zavedení „flexibilních pátek“ a propagace „5 jednoduchých návyků pohody“ na podporu našich smíšených zaměstnanců.