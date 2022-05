Poslední selfie přistávacího vozítka na Marsu na Rudé planetě ukazuje, proč jeho mise skončila

Toto je naposledy, co vidíme selfie z přistávacího modulu InSight NASA na Marsu. A na základě množství prachu pokrývajícího solární panely přistávacího plavidla je snadné pochopit proč. (NASA, Jet Propulsion Laboratory-Caltech)

Pasadena, CA – Toto je naposledy, co vidíme selfie z přistávacího modulu Insight NASA na Marsu. A na základě množství prachu pokrývajícího solární panely přistávacího plavidla je snadné pochopit proč.

Stacionární kosmická loď pořídila snímek 24. dubna pomocí své robotické paže, která bude tento měsíc brzy umístěna do své poslední klidové polohy zvané „režim důchodu“. Aby bylo možné pořídit selfie, musela by se paže několikrát pohnout, a to už by nebylo možné.

„Než jsem ztratil další solární energii, dal jsem si chvíli na to, abych se porozhlédl po okolí a udělal si poslední selfie, než jsem si trvale opřel paži s fotoaparátem ve složené poloze,“ účet InSight cvrlikání Úterý.

Kvůli tenčícím se zásobám energie mise ukončí vědeckou práci do konce léta. Odhaluje tajemné nitro Marsu od jeho přistání v listopadu 2018.

Solární panely InSight jsou stále více pokryty červeným marťanským prachem, navzdory tvůrčímu úsilí týmu mise na Zemi. Toto nahromadění se jen zhorší, když Mars nyní vstoupí do zimy, kdy do atmosféry vzroste více prachu.

Tyto plovoucí částice snižují sluneční světlo dostupné pro nabíjení solárních panelů napájejících InSight, který je v současné době na prodloužené misi, která měla trvat do prosince. Mise dosáhla svých primárních cílů po prvních dvou letech na povrchu Marsu.

Poslední selfie ukazuje přistávací modul pokrytý mnohem více prachem než na předchozích selfie v prosinci 2018 a dubnu 2019.

Přistávací modul vstoupil do bezpečného režimu 7. května, kdy jeho výkonová úroveň klesla, což způsobilo zastavení všech funkcí kromě základních. Tým očekává, že se to bude v budoucnu stávat častěji, protože se zvyšuje hladina prachu.

Stacionární přistávací modul je schopen po přistání na Marsu v listopadu 2018 nashromáždit pouze asi desetinu dostupného zdroje energie. Když InSight poprvé přistál, mohl na Marsu produkovat asi 5 000 watthodin denně, což je zhruba to, co dříve potřeboval k provozu. Elektrická trouba na 1 hodinu a 40 minut.

Nyní sonda produkuje 500 wattů za den, což stačí k napájení elektrické pece po dobu pouhých 10 minut. Pokud je vyčištěno 25 % solárních panelů, InSight bude mít dostatek energie, aby mohl pokračovat v provozu. Kosmická loď viděla několik prachových ďáblů nebo tornád, ale žádný z nich nebyl dostatečně blízko, aby sundal solární panely.

„Doufali jsme, že se nám podaří vyčistit prach, jak jsme to viděli mnohokrát u kosmických lodí Spirit a Opportunity,“ řekl Bruce Banerdt, hlavní výzkumník InSight v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA. „Stále je to možné, ale síla je dostatečně nízká na to, abychom se soustředili na maximální využití vědy, kterou ještě můžeme shromáždit.“

Do konce léta tým vypne seismometr, ukončí vědecké operace a bude sledovat hladinu energie zbývající na sondě. Na konci roku skončí mise InSight.

Tým InSight však bude nadále naslouchat jakékoli potenciální komunikaci z kosmické lodi a zjišťovat, zda ji lze znovu zapnout.

Objevte vysoce citlivý seismometr, který se nazývá seismický experiment vnitřní struktury Více než 1300 bažin Ze stovek a tisíců mil daleko. porozumění Objevte dosud největší, sílu 5, 4. května.

„I když se blížíme ke konci naší mise, Mars nám stále dává k vidění opravdu úžasné věci,“ řekl Banerdt.

Údaje dosud shromážděné službou InSight Odhalte nové podrobnosti o neznámém Jádro Marsu, vnitřní vrstvy a kůra. Zaznamenal také údaje o počasí a analyzoval zbytky magnetického pole, které kdysi na Marsu existovalo.

Neustálý tok dat k vědcům na Zemi z InSight se zastaví, když solární články nebudou schopny generovat dostatek energie. Vědci však budou studovat objevy, které InSight učinila v nadcházejících desetiletích, aby se o našem tajemném planetárním sousedovi dozvěděli co nejvíce.

