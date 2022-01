Uvedení Pokemon Legends: Arceus v New Yorku bylo mimořádně slabé, ale to je v pořádku

Časy se mění a v tomto případě to vypadá k lepšímu.

Na rozdíl od předchozích spuštění vlastností Nintendo první strany ve vlajkové lodi Nintendo NY Store, která se nachází v legendárním Rockefellerově centru v New Yorku – kde často stály přes noc ve frontě stovky lidí, aby si jako první koupil Switch nebo ikonickou postavu. Mario A Zelda První den – debut Game Freak byl velmi očekávaný Pokemon Legends: Arceus Byl upřímně civilizovaný.

Očividně to bylo záměrné, protože Nintendo NY stanovilo základní pravidla týden předem a zajistilo, že linky jsou pouze pro držitele vstupenek a že se mohou postavit pouze hodinu před svým vstupním slotem (10:00, druhá vlna v 11:00). .

Místní orgány činné v trestním řízení mají jistě nějaké nepovinné návrhy, jak zvládnout velké starty, protože v předchozích scénářích často fanoušci přinášeli skutečný nábytek (vše od zahradních židlí po stany), aby lépe přežili teploty. Chladničky, které tyto speciální akce doprovázejí.

Ale je také možné, že široká dostupnost hry zmírnila ránu. Váš neohrožený fotograf už do hry vložil asi 5 hodin, hrál ji od půlnoci EDT v den spuštění, kdy se Arceus otevřel, a další zabalená verze dorazila téhož rána.

Skutečnost, že v nabídce nebyla žádná doprovodná konzole Arceus Switch, speciální edice hry, Amiibo, ani žádní vývojáři nebo hlasový talent po ruce, znamenala, že nebylo mnoho do fronty, kromě toho, že jsem řekl: „Byl jsem tam“.

Nintendo NY, jak je známo, rozdává samolepky a nějaké drobné dárky zdarma a uvnitř obchodu má také „kemping“ s tématikou Arceus, kde se fanoušci mohou fotit v okolí. Jinak to byla obecně krotká a organizovaná záležitost – ve skutečnosti mnohem upřednostňovaná před obvyklým chaosem a FOMO, které sužovaly minulé události.

Překvapivě zcela chybělo jakékoli zboží značky Arceus – trička a pouzdra na Switch a obvyklí podezřelí znatelně chyběli – což je neobvyklé vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nejočekávanějších uvedení první strany za nějakou dobu. Většinou to bylo obklopený záhadou. Bez ohledu na to se zdálo, že všichni odcházeli z obchodu ve spokojeném vozíku a abych byl spravedlivý, v tomto případě to perfektně sedí.