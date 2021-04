Exkluzivní spouštěcí titul pro PS5 zřejmě míří na PS4

Vypadá to, že jeden z největších vydavatelských titulů PlayStation 5 se brzy může objevit také na PlayStation 4. Daná hra je hra Godval, Vyvinuto Counterplay Games a publikováno Gearbox. Přestože se jednalo o hru, která byla považována za exkluzivní pro zařízení příští generace, vypadá to, že by nyní mohla přijít i na předchozí konzolu PlayStation.

Jakým způsobem Godval Vypadá to, že se zjistilo, že směřuje k tomu, aby PS4 pocházel od PEGI, evropské rady, která hodnotí videohry. navíjet Web PEGI Nedávno seznam Godval Bylo to změněno a nyní se říká, že přichází také na PlayStation 4. Přestože je datum, které se objeví vedle předpokládaného vydání hry pro PS4, nesprávné, skutečnost, že se iterace této konzoly objevila jako celek, je docela zajímavá.

V tuto chvíli hry Counterplay neříkaly nic veřejně o tom, zda tak učinit Godval Přijde na PS4 nebo ne. Proto je důležité, abyste neočekávali, že to bude určitě něco, co se v budoucnu stane. Úniky této povahy, které se obvykle objevují na stránkách s hodnocením, se však z dlouhodobého hlediska často ukáží jako přesné.

Za zmínku také stojí Godval V blízké budoucnosti by to mohlo přijít i na jiné platformy. Za poslední měsíc jsme slyšeli další zprávy, že akce rabování založená na názvu bude Rovněž zamíří na Xbox Series X.. Ačkoli nebylo stanoveno přesné datum spuštění, kdy k tomu dojde, je pravděpodobné, že spuštění proběhne někdy během několika příštích měsíců. To je v souladu s tím, co víme o exkluzivitě hry na PS5, která měla trvat pouze šest měsíců.

v tuto chvíli, Godval Stále je k dispozici pouze pro hraní na PS5 a PC. Pokud hra v budoucnu zasáhne jiné platformy, pravděpodobně o ní brzy začneme slyšet více z Counterplay Games.

Co si tedy myslíte o tomto vývoji? Chceš vidět Godval Míříte na PS4? Sdělte mi své myšlenky buď v komentářích, nebo na Twitteru na Důvěryhodný.