Na Instagramu Atlus se objevil přívěs Persona 5 Tactica

Před herními přehlídkami v červnu 2023 si lidé všimli odkazů na P5T A možné Persona 5 T Hra od Atlusu. Vzhledem k tomu, že na oficiálním účtu Instagramu Atlus West byl brzy zveřejněn první trailer, odhalil to uniklý trailer Taktika Persona 5. Také se zmínilo, že to přijde na Xbox One, Xbox Series X a PC 17. listopadu 2023. Bude to také Xbox Game Pass. Atlus od té doby odstranil trailer ze svého účtu na Instagramu. [Thanks, Wario64 and JunoHaruto!]

Uživatel Twitteru JunoHaruto zachytil přívěs předtím, než jej Atlus stáhl. Vidíte Phantom Thieves v novém Shadow Kingdom and Palace. Objeví se originální postava a říká, že pracuje s Rebel Corp. Také uvedl, že Rebel Corp. bude nadále podporovat Phantom Thieves, protože jim skupina pomohla. A odtud se tato postava objevuje bojující na jejich straně. Pak to ukazuje, jak skupina bojuje, aby se dostala domů.

PERSONA 5 TACTICA!! Vydání 17. 11. 23 (17. listopadu 2023) pic.twitter.com/sDklynkmaQ – Juno 👾 (@junoharuto) 8. června 2023

Toto byl jeden ze dvou úniků, které se objevily na Instagramu Atlus brzy. přívěs pro Aktualizace Persona 3Objevil se také remake původní hry, který byl později vytažen.

Taktika Persona 5 Podle všeho se dostane na Xbox One, Xbox Series X a PC 17. listopadu 2023. Persona 5 Royal K dispozici na Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a PC. originál Osobnost 5 Objevil se na PS3 a PS4.