Vydání her pro Xbox – 6. – 12. Září

Příští týden je nabitý! Do Xboxu se dostává celkem 22 her a nejedná se jen o verze nižší až střední úrovně. Máme několik hitů jako NBA 2K22, Sonic Colors, Tales of Arise, Life is Strange: True Colors, The Artful Escape a další.

Fanoušci NBA se bezpochyby budou těšit na nejnovější basketbalovou hru 2K Games, která bude spuštěna na Xbox Series X | S a Xbox One 10. září. Máme také další záznam ze série Life is Strange, Life is Strange: True Colors, kde najdete zcela nového protagonistu Alexe Chena, který je prokletý silou empatie. The Artful Escape, která byla spuštěna v Xbox Game Pass první den, je dobrodružná hra, ve které hrajete za mladého kytarového zázraka Francise Fendettiho, který se vydává na cestu za svou divadelní postavou.

Na této stránce si můžete prohlédnout seznam herních úspěchů, pokud byly vydány, zaregistrovat se do hry pro zasílání novinek, přidat ji do seznamu přání a dokonce kliknout na Microsoft Store a předobjednat nebo koupit. Zde je rozpis všeho, co přijde do světa Xboxu příští týden. Dejte nám vědět, které z nich plánujete vybrat v komentářích!

7. září

Bus Simulator 21 – Xbox One

Crown Trick – Xbox Series X | S, Xbox One, Windows

Vstupte do labyrintu, který se při pohybu pohybuje, kde je zvládnutí živlů klíčem k porážce nepřátel a odhalování tajemství tohoto podzemního světa.

Sonic Ultimate Colors – Xbox One

Zlý doktor Eggman vybudoval mezihvězdný zábavní park – ale pohání ho zajatá mimozemská rasa zvaná Whispis. Pomocí Sonicovy rychlosti odemkněte Wisps a získejte jejich neuvěřitelné schopnosti při průzkumu šesti unikátních, barevných světů.

Tormented Souls – Xbox Series X | S, Xbox One

Tormented Souls je návrat ke klasickému survival hororu inspirovaný původní sérií Resident Evil a Alone in the Dark. Díky novému zápletce akčního dobrodružství s pevnou perspektivou je Tormented Souls pro novou generaci-Caroline Walkerová zkoumá záhadné zmizení dvojčat v děsivé nemocnici proměněné v sídlo.

WRC 10 – Xbox Series X | S, Xbox One

Uvítací profesionálními recenzenty a řidiči byla znovuobjevena standardně nastavená simulace offroadových závodů! Dosáhněte na stupně vítězů v sezóně 2021 a při oslavě 50. výročí soutěže znovu prožijte to nejlepší za volantem legendárních vozů. Zážitek z WRC nikdy nebyl tak intenzivní! Postavte se výzvě!

8. září

Alphaset od POWGI – Xbox Series X | S, Xbox One

Toto nové puzzle je směsicí křížovek a sudoku, které zpochybňují jak vaši slovní zásobu, tak i vaše dedukční schopnosti. K dispozici je 26 prázdných čtverců. Každé písmeno abecedy musí být umístěno přesně jednou, aby byla mřížka naplněna platnými anglickými slovy. Odhalte úžasný vtip pokaždé, když vyřešíte hádanku!

Bojování – řada Xbox X | S, Xbox One

Struggling je kooperativní plošinovka založená na fyzice, která se točí v týmové práci. Převezměte kontrolu nad pažemi rozmačkané ohavnosti a proveďte je chaotickým světem.

9. září

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites – Xbox Series X | S, Xbox One

Původní vývojář WayForward vylepšil klasiku roku 2011 o nové hlasové herectví Laury Baileyové a Troye Bakera, vylepšené vizuální efekty a vyváženou hratelnost. Běhejte, skákejte, lomte a projděte se obrovským podzemním hradem, kde se na příkaz Brilliant Society postavíte Rheinovu otci.

Boulder Dash Deluxe – Xbox Series X | S, Xbox One

Hindsight 20/20: Raakshasa’s Wrath – Xbox Series X | S, Xbox One

Hindsight 20/20: Wrath of the Raakshasa je 3D akční RPG z pohledu třetí osoby s morálními rozhodnutími vytvořenými veterány BioWare a Sucker Punch. Určete svůj osud pomocí voleb a akcí, na kterých vám opravdu záleží.

Remaining – Xbox Series X | S, Xbox One

The Artful Escape – Xbox Series X | S, Xbox One

Toy Soldiers HD – Xbox Series X | S, Xbox One

10. září

A Day Without Me – Xbox Series X | S, Xbox One

Hlavní postava se probouzí jako jediná osoba, která zbyla v celém městě. Nyní musí zjistit, co se stalo, kam všichni odešli a jak překonat sérii podivných událostí, které se mu dějí před očima.

From Earth to Heaven – Xbox Series X | S, Xbox One

V této hře budete sledovat protagonistu, který původně spadl z nebe zpět do nebe. Čeká na vás mnoho překážek, ramp a malých ekologických hádanek. Jste připraveni na krásné surrealistické dobrodružství?

Inked: A Tale of Love – Xbox Series X | S, Xbox One

Life is Strange: True Colors – Xbox Series X | S, Xbox One

Alex Chen skrývá své „prokletí“: psychologickou sílu empatie, schopnost absorbovat silné pocity druhých. Když její bratr zemře při údajné nehodě, Alex musí převzít její schopnosti, aby zjistila pravdu.

Předobjednejte si hned teď a získejte 4 další herní doplňky.

Lost at Random – Xbox One

LoveChoice – řada Xbox X | S, Xbox One

Je to začátek nového vztahu. Bude to mít za následek radost nebo smutek? V LoveChoice si vybíráte akce, které určují, jak se vztah vyvíjí. Se 3 povídkami vyberte své reakce na každou situaci. Tyto roztomilé a hořké příběhy jsou překvapivě realistické a snadno se s nimi souvisí. Ať už jste nezadaní, ve vztahu, nebo jen hledáte nový a nezapomenutelný herní zážitek, LoveChoice bude vždy tou správnou volbou! Funkce

* 3 krátké milostné příběhy s více konci

* Sladké, hořké a realistické vztahové zážitky

* Rozmanitost mechaniky

* Roztomilý umělecký styl a uklidňující hudba

* Kombinace vizuálního vyprávění a hry typu point-and-click

* Vítěz ceny Indie Award za nejlepší příběh roku 2019

NBA 2K22 – Xbox Series X | S.

Svět basketbalu

NBA 2K22 vám dává celý svět basketbalu na dosah ruky. Hrajte nyní ve skutečném prostředí NBA a WNBA proti autentickým týmům a hráčům. Vybudujte si svůj vysněný tým MyTEAM s dnešními hvězdami a včerejšími legendami. Prožijte svou profesionální cestu v MyCAREER a vyzkoušejte si svůj osobní vzestup k NBA. Rozšiřte své manažerské dovednosti jako silný manažer v MyGM a MyLEAGUE. Kdokoli kdekoli může v NBA 2K22 troubit.

Arise Tales – Xbox Series X | S, Xbox One



Obsahuje následující bonusový obsah předobjednávky: Předobjednávací bonusový balíček, který obsahuje položky přizpůsobení Alphen a Shionne, 4 přílohy, 4 exkluzivní recepty na vaření a 16 položek jídla. Oslavte 25. výročí série „Tales of“ s touto nejnovější splátkou a předobjednejte si ji ještě dnes!Obsahuje následující bonusový obsah předobjednávky: Předobjednávací bonusový balíček, který obsahuje položky přizpůsobení Alphen a Shionne, 4 přílohy, 4 exkluzivní recepty na vaření a 16 položek jídla. Zabrzdit zábrany

Ztracené vzpomínky a bolest. Nevyjímatelná maska. Tajemství Rininy tyranie. Sežeňte pravdu hořícím mečem.

Před 300 lety Rina vtrhla do pachu. Nyní je Al-Dahna ve vlastnictví Riny. Tam jednoho náhodného setkání s tajemnou dívkou přivede mladý muž k nošení meče.

Zažijte osvobozující příběh s postavami s grafickým výrazem příští generace!

Vyzvednete si některou z těchto her příští týden? Napište nám do komentářů, na co se těšíte!