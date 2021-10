Tým Obour | Philstar.com

Felicity Corner – Wilson C – filipínská hvězda

Inflace v mnoha zemích vzrostla uprostřed globálního znovuotevření, úzkých míst v dodávkách, globální energetické krize, prudce stoupajících cen ropy a prudce stoupajících cen komodit. Investoři proto sledují americkou centrální banku pro případné zvýšení sazeb. Zrychlila se také domácí inflace, což vyvolalo obavy, že Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) může brzy zvýšit úrokové sazby. Řada centrálních bankéřů však tvrdí, že současná epizoda vysoké inflace má přechodný charakter. Guvernér BSP Ben Diokno nedávno uvedl, že je součástí Team Transitory.

konstantní inflace

Jiný pohled má naopak skupina bankéřů, ekonomů a investorů. Zajišťují, že inflace bude pokračovat a že je zde na to, aby zůstala dlouhodobě. Věří, že rostoucí inflace je nedílnou součástí znovuotevření světové ekonomiky. Paul Tudor Jones, slavný investor a správce fondů, řekl, že „inflace může být mnohem horší, než se obáváme“, a že to nepovažuje za dočasné. Varoval před dopadem masivních fiskálních a monetárních stimulů na inflaci. Světový ekonom Bank of America poznamenává, že centrální banky bojují s trvalou inflací poháněnou faktory specifickými pro pandemii COVID-19. Někteří ekonomové varovali, že inflace může trvat déle a zhoršovat se, pokud na ni centrální banky včas nezareagují. Mohamed El-Erian, hlavní ekonomický poradce společnosti Allianz, vyjádřil potřebu, aby se FED a další centrální banky „odklonily od příběhu„ dočasné “inflace. Místo toho El-Erian požaduje klíčovou politiku„ k zajištění toho, aby současná inflační fáze zbytečně nekončí podkopáváním hospodářského růstu. “, zvyšováním nerovnosti a podporou finanční nestability.“ Jižní Korea, Norsko, Nový Zéland, Česká republika, Polsko a Rusko jsou některé ze zemí, které zavedly zvýšení úrokových sazeb na zmírnit ekonomická rizika, která představuje rostoucí inflace.

zadržená poptávka

Řada prominentních centrálních bankéřů se domnívala, že rostoucí inflace byla způsobena zadržovanou poptávkou. Striktní uzavírky po celém světě vedly ke kolapsu poptávky a prudkému ekonomickému zpomalení během vrcholící pandemie. S pokračujícím globálním znovuotevíráním došlo k prudkému nárůstu objemu i cen, zejména v odvětvích, která byla pandemií silně zasažena. Po měsících hibernace vedlo probuzení globální ekonomiky k narušení dodavatelského řetězce a přetížení v přístavech po celém světě. Rovněž byl rozšířen nedostatek počítačových čipů, stavebních materiálů a průmyslového zboží, což zvýšilo vstupní náklady. Bez ohledu na to svět zažívá nejhorší energetickou krizi za poslední desetiletí. Je to vidět na úžasném růstu cen ropy, zemního plynu, benzínu a uhlí, které přispěly k růstu inflace (viz Energetická krize, 11. října 2021). Vlády po celém světě však podnikají kroky k řešení úzkých míst, která drží globální dodavatelský řetězec. Mnoho politiků a ekonomů tvrdí, že takovéto zvyšování cen se obvykle ztrácí, když se globální ekonomická aktivita vrací k normálu.

Powell, Lagarde, Yellen: „Inflace je dočasná“

Předseda Federálního rezervního systému Jay Powell, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a ministryně financí Janet Yellenová jsou otevřenými členy přechodného týmu. Minulý měsíc Powell uklidnil nervózní investory vyhlášením holubičího postupného oznámení, které zahrnovalo snížení nákupů aktiv od Federálního rezervního systému od listopadu. Tím dal jasně najevo, že zatím k žádnému zvyšování sazeb nedojde, protože současný nárůst inflace považuje za přechodný (viz Taper without Tantrum, 6. září 2021). Lagarde uvedla, že inflace ještě není tak rozšířená. Varovala také před přehnanou reakcí na „dočasné šokové stavy dodávek, které ve střednědobém horizontu nemají žádný účinek“.

Mezitím Yellen řekl: „Objevily se překážky v dodávkách, které způsobovaly bobtnání. Myslím, že jsou přechodné, ale to neznamená, že během několika následujících měsíců zmizí.“

Phl inflace zůstává nad cílem

Domácí inflace za měsíc září byla 4,8 procenta, zatímco inflace se dosud držela na 4,5 procenta, nad cílovým rozpětím centrální banky 2–4 procenta. To vedlo k vyšším cenám za dopravu, benzín a potraviny. Jelikož je země významným dovozcem ropy, panují obavy, že inflace díky prudkému růstu světových cen ropy vzroste na vyšší úroveň. Ropa Brent meziročně vzrostla o 66 procent a obchoduje se na tříletém maximu. Navzdory vyšší hodnotě inflace BSP očekává, že se inflace v letech 2022 a 2023 stabilizuje uprostřed cílového rozmezí 2–4%.

Diokno říká, že je u přepravního týmu

Centrální banka stále pořádá politická setkání naplánovaná na listopad a prosinec. S ohledem na to guvernér BSP řekl: „Zdá se, že ode dneška do konce roku nedojde k žádným úpravám sazeb politiky.“ Diokno se domnívá, že inflaci poháněly přechodné faktory a že „na straně poptávky není žádný tlak, jako je zvyšování mezd, nákladů na dopravu a bydlení“. Uvedl také, že v tuto chvíli „se zdá, že neexistuje žádný důvod pro měnovou intervenci“. Jelikož se hospodářské oživení stále objevuje, Diocno zdůraznil, že „škoda způsobená časným zpřísněním měnové politiky převyšuje škody způsobené přílišným zpožděním“.

