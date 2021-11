V Saskatoonu byl los na Zemi přiveden zpět do volné přírody

Steve Dubko, ochranář z ministerstva životního prostředí Saskatchewan, řekl, že los, který je asi jeden rok starý, byl jen pár bloků od svého přirozeného prostředí. “Ale špatně se to otočilo a skončilo na školním dvoře,” řekl.

Pan Dubko řekl, že losi odpočívali, než dorazili strážci divoké zvěře, zjevně vyčerpaní její náhlou, adrenalinovou návštěvou školy. Řekl, že policisté ji dokázali uklidnit, než ji vrátili do křoví.

Pan Dubko řekl, že los byl vysoký a hubený, přesně jak byste očekávali od teenagera, a vážil pouze 750 až 800 liber (na losí standardy malý).

Sarah Bolgaardová vedla ve čtvrtek ráno své tři dcery do školy, když před nimi asi 3 metrů daleko zahlédli běžet jelena. To malé zvíře je zasáhlo ve škole a vyřítilo se z okna od podlahy ke stropu chvíli předtím, než se tam dostali.

Po jejich příchodu se z interkomu ozval manažerův hlas, který všechny informoval o nečekané návštěvě. Paní Bullgardové se ulevilo, že los nebyl vážně zraněn.

“Kdyby šla rovně, místo aby odbočila doleva do školy, přešla by přes pozemní most a vrátila se do přírody,” řekla paní Bullgardová. “Ve skutečnosti neměla s čím jít. Špatně zahnula.”