Ministerstvo financí říká, že rozpočet na rok 2024 se bude konat 6. března

Může to být poslední šance vlády oznámit významné změny daňové politiky před parlamentními volbami.

Zprávy naznačují, že by mohlo dojít k dalším snížením daní, protože se konzervativci snaží zaplnit obrovský deficit v průzkumech veřejného mínění.

Ministři naznačili, že příští rozpočet by mohl obsahovat odvážné přísliby na bydlení a daně, protože premiér Rishi Sunak se snaží zmenšit propast s labouristy před všeobecnými volbami, které se mají konat příští rok.

Ministr bydlení Michael Gove navrhl The Times, že by mohla pokračovat politika snižování nákladů pro první kupce.

Ty mohou zahrnovat podporu pro snížení velikosti vkladů nebo opětovné spuštění programu Help to Buy.

Mezitím The Telegraph uvádí, že premiér zvažuje řadu velkých snížení daní, protože je pod tlakem konzervativních poslanců.

I když by tento krok prospěl bohatým a ve skutečnosti by za něj zaplatilo jen málo lidí, pravděpodobně by vytvořil jasnou dělicí čáru s labouristy.