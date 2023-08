Národní tým míří do Estonska na předolympijský kvalifikační turnaj – Israel Sports

Izraelský národní tým se těší na předolympijský kvalifikační turnaj v sobotu večer, protože v prvním ze tří zápasů, které se budou hrát v Estonsku, nastoupí proti Severní Makedonii.

Modrobílí jsou ve skupině čtyř týmů, která zahrnuje také Českou republiku a hostitelskou zemi, protože dva nejlepší týmy postoupí do čtvrtého kola v Polsku o místo v olympijské kvalifikaci příští léto před hrami v Paříži v roce 2024.

Těsně předtím, než tým zamířil do zahraničí, se na nadcházející soutěž těšili oba trenér Ariel Beit Halachmi a úřadující kapitán Bar Taymor.

„Měli jsme velmi vážný tréninkový kemp a jsem velmi optimistický,“ začal Beit Halachmi. „Věřím hráčům, kteří jsou tady v týmu. Těšíme se na začátek turnaje.“

Zatímco národnímu týmu bude chybět několik hráčů kvůli zranění, včetně některých, ke kterým došlo během tréninkového kempu, Timor se snaží vyhrát bez ohledu na to, kdo je s týmem a kdo ne.

„Celá situace ohledně zranění je těžká a je škoda, že někteří hráči s námi nebudou. Očekávání jsou velká a do těchto zápasů jdeme s tím, abychom vyhrávali. Méně se o nás mluví a možná nám to prospěje, ale jsme.“ Uvidíme se brzy. Jsme velmi mladý národní tým, který se dal dohromady během krátké doby.“ A nikdy nevíte, jak se takový turnaj vyvine. Musíme jít do prvního zápasu tím nejlepším způsobem můžeme a vyhrát to a odtud můžeme vidět.“

Podle šéfa lavičky bude klíčem k úspěchu týmu hrát jejich styl basketbalu. časy, kdy byli schopni hrát tak, jak jsme chtěli, a jindy zase ne.“ Stejně tak, ale pokud dokážeme hrát důrazně v obraně a běhu, můžeme uspět.“

„Musíme dobře začít a uvidíme, jak turnaj dopadne,“ řekl Taymur. „Je tu spousta hráčů, kteří dostali příležitost, kteří to všechno využili a teď budou mít tentokrát větší roli. Není pochyb o tom, že každý zde vynaloží 100% úsilí, aby ze sebe vydal to nejlepší. Hráč jako Yam Madar může být mladý, ale má spoustu zkušeností a přispěje a pomůže, jak jen to půjde.“ co může.“

Co se týče úvodního zápasu proti Severní Makedonii, trenér i kapitán vědí, že zápas odehraje TJ Shorts, který v loňské sezóně vyhrál s Bonnem titul FIBA.

„Hlavním hráčem je TJ Short,“ poznamenal Beit Halachmi. „Uvědomujeme si ho, ale mají další důležité a klíčové hráče. Všechny národní týmy, se kterými budeme hrát, jsou na naší úrovni, a proto jsem řekl, že jsme velmi optimističtí.“

„Teď se začneme připravovat na zápas Makedonie a všichni víme, že TJ Shorts je pro ně nejdůležitějším hráčem,“ řekl Timor. „Nebude to jednoduchý zápas a my se musíme maximálně soustředit, protože je to první zápas a může to opravdu ovlivnit zbytek soutěže. Mají spoustu dobrých hráčů a my musíme začít správnou nohou.“ .“