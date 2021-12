Astronomové objevili hvězdy požírající říhnutí z černé díry v naší Mléčné dráze.

Astronomové našli důkazy této aktivity ze supermasivní černé díry v srdci Mléčné dráhy.

Černá díra, která je 4 milionykrát větší než naše Slunce, obsahuje zbytky materiálu podobného foukačce z exploze, ke které došlo před několika tisíci lety.

Jak černé díry využívají svou gravitaci k vtahování materiálu dovnitř, mezihvězdný plyn a prach cirkulují v něčem, čemu se říká akreční disk kolem černé díry. Tento rychle rotující materiál se zahřívá a exploduje pryč od černé díry v tryskách, které vystřelují vesmírem téměř rychlostí světla, doprovázené zářením.

Přestože je černá díra v naší galaxii často tichá, někdy rozpoutá aktivitu, jako je kosmické říhnutí a škytavka, když požírá hvězdy a oblaka plynu.

Astronomové použili data z několika dalekohledů, aby dali dohromady tento astronomický výbuch z minulosti, jen aby zjistili, že hmota vyvržená tryskami stále zanechala své stopy. Podrobná studie výsledků zveřejněná minulý týden v Astrophysical Journal

V roce 2013 výzkumníci pomocí rentgenové observatoře Chandra a teleskopu Jansky Very Large Array Telescope v Novém Mexiku detekovali rentgenové záření a rádiové vlny, což naznačuje, že v blízkosti černé díry proudil plyn.

To přimělo Geralda Cecila, profesora na katedře fyziky a astronomie na University of North Carolina v Chapel Hill, aby se zamyslel, zda existuje další výtrysk vyzařující z černé díry jiným směrem.

Data z pozemních a vesmírných dalekohledů, včetně Hubbleova vesmírného dalekohledu, na různých vlnových délkách světla v podstatě umožnila Cecilovi vidět neviditelnou, zářící horkou bublinu plynu seřazenou asi 35 světelných let od černé díry, stejně jako rozpínající se uzel plyn nedaleko. Pouze 15 světelných let.

Když výtrysky narazí na oblaka plynu v galaxii, mraky reagují na teplo rozpínáním. Látky uvnitř plynových mračen způsobí, že se proud ohne a rozdělí na proudy.

„Proudy prosakují z hustého disku plynu Mléčné dráhy,“ uvedl v prohlášení Alex Wagner, spoluautor studie a odborný asistent na univerzitě v Tsukubě. „Proud se rozdvojuje z tužkového paprsku na úponky jako chobotnice.“

Tyto proudy vedly k sérii rozpínajících se plynových bublin o délce nejméně 500 světelných let, což je sedmikráska, která umožňuje výzkumníkům rekonstruovat minulé události.

„Stejně jako v archeologii kopete a nacházíte starověké a starší artefakty, dokud nenarazíte na pozůstatky velké civilizace,“ řekl Cecil.

Když Wagner a Cecil provozovali počítačové modely letadel uvnitř Mléčné dráhy, byli schopni reprodukovat data z dalekohledů.

Cecil řekl, že černá díra ve středu naší galaxie je „momentálně mimo provoz.“ Ale pokud by letadlo znovu dostalo energii, proud by se pravděpodobně znovu vznítil také a astronomové by mohli sledovat, jak daleko by letadlo mohlo letět, řekl.