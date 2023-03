Escape Tarkov Devs Přetáhněte tisíce podvodníků na veřejnost

Podvodníci jsou na hovno. Využitím zranitelností kterékoli dané hry, ať už prostřednictvím hacků s omezeným přístupem k datům nebo podvodů typu buy-to-buy, mohou podvodníci zkazit zábavu všem zúčastněným. Někdy je třeba tyto podvodníky veřejně zahanbit, aby pochopili závažnost zákazu, který na ně dopadl, a to je přesně to, Útěk z Tarkova Vývojář Battlestate Games nedávno provedl přes 6 000 cheatů, které studio chytilo a zakázalo.

Útěk z Tarkova Je to taktická FPS pro více hráčů s některými funkcemi MMO a RPG. Je to zajímavé spojení různých her jako ArmaA rozdělitA Hunt: ZúčtováníA pubg, to vše zabalené ve fiktivním ruském hlavním městě Norvinsku, Tarkově. Je to skandální. Ve skutečnosti je to tak těžké, že vás hra zaúkoluje počítat kulky a kontrolovat zásobníky, než se pustíte do střelby. Útěk z Tarkova Minimálně od konce roku 2017 je v nějaké formě beta Jeho popularita na Twitchi stoupala V roce 2020, částečně proto, jak vzrušující je přežít divokou bitvu. Vzhledem k obtížnosti trestů je plná i podvodníků. Battlestate Games neberou podvodníky příliš vlídně, o čemž svědčí řetězec Google Spreadsheets, které studio začalo tweetovat, plné uživatelských jmen jednotlivců, kterým vývojář nedávno zakázal svou hru.

Více než 6000 jmen bylo staženo

Od 27. února oficial Útěk z Tarkova Účet na Twitteru sdílel několik tabulek Google se seznamem kliků hráčů, kteří byli přistiženi pomocí cheatů ke zneužití hry. pomocí BattleEye, Speciální anti-cheat software Rozšířený ve hrách jako Osud 2 A duha šest sigOdhaduje se, že Battlestate Games za poslední dva týdny chytily a zakázaly kolem 6700 hráčů.

„Rozhodli jsme se obnovit praxi sdílení informací o masivních vlnách zákazů, které byly provedeny s podporou [BattlEye] Anticheat,“ uvedl Battlestate Games na twitterovém účtu hry. „Během víkendu bylo zakázáno více než 4 000 cheatů v Útěk z Tarkova. „

Dalších 700 bylo hlášeno jako zakázáno 1. března A 2000 Shameful Extra 5. března. Tyto seznamy jsou dostupné veřejnosti. žádné heslo jen hanba..

Vývojáři chtějí jen poctivé hráče

V krátkém prohlášení k TechcrunchMluvčí Battlestate Games Dmitrij Ogorodnikov uvedl, že tento krok, kvůli kterému byla veřejně stažena jména tisíců podvodníků, má za cíl informovat. Útěk z Tarkova Hráči, kteří „spravedlnost byla vykonána“.

„Chceme, aby čestní hráči viděli přezdívky podvodníků, aby věděli, že spravedlnosti bylo učiněno zadost a že podvodník, který je zabil při nájezdu, byl potrestán a zakázán,“ řekl Ogorodnikov. Techcrunch.

Trochu ti to připomínám hra o trůny epizoda,“Matčina milosrdenstvíve kterém trpěla Cersei Lannister Pochod smíření, veřejný obřad trestu a pokání, který vyžadoval, aby hříšníci šli dlouhou vzdálenost před všemi zcela nazí a přihlížející křičeli „Hanba!“ tyto Útěk z Tarkova Zakázané seznamy dávají stejnou energii.

Přečtěte si více: Útěk z Tarkova Vývojáři říkají, že přidání hratelných žen by bylo „obrovské množství práce“.

Možná je tento veřejný hanebný čin dobrým odstrašujícím prostředkem, který hackery nutí dvakrát si rozmyslet, než použijí cheaty. Přinejmenším tyto zakázané seznamy poslouží jako připomínka toho, že podvodníci nikdy ve skutečnosti neprospívají.