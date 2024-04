Německý guvernér vypouští Windows pro Linux, migruje 30 000 pracovníků

Šlesvicko-Holštýnsko, jeden z 16 německých spolkových zemí, ve středu potvrdilo své plány na přesun desítek tisíc systémů z Microsoft Windows na Linux. Oznámení přichází v návaznosti na dříve stanovené plány na migraci státní správy z Microsoft Office ve prospěch open source LibreOffice.

Jako strakatý Nadace dokumentůZdá se, že vláda ukončila zkušební provoz LibreOffice a nyní oznamuje plány na rozšíření do více open source nabídek.

V roce 2021 oznámila státní vláda plány přesunout 25 000 počítačů do LibreOffice do roku 2026. V té době stát Šlesvicko-Holštýnsko Řekl LibreOffice testujeme již dva roky.

Oznámil to ministerský prezident Daniel Gunter webová stránka Státní vláda tento týden potvrdila, že všechny systémy přesouvá také na operační systém (OS) Linux. Podle překladu poskytnutého webem:

Státní vláda nabízí školicí program, o kterém uvedla, že jej podle potřeby aktualizuje.

Pokud jde o LibreOffice, vláda zachovává možnost, že některé pracovní pozice budou používat tak specializovaný software, že nebudou moci přejít na software s otevřeným zdrojovým kódem.

V roce 2021 Jan-Philippe Albrecht, tehdejší ministr energetiky, zemědělství, životního prostředí, přírody a digitalizace za Šlesvicko-Holštýnsko, diskutoval o zájmu udržet státní vládu mimo okna.

„Vzhledem k vysokým hardwarovým nárokům Windows 11 budeme mít problém se staršími počítači. S Linuxem takový nemáme,“ řekl Albrecht. Opar Časopis podle překladu Google.

Oznámení z tohoto týdne také uvedlo, že vláda státu Šlesvicko-Holštýnsko opustí Microsoft Sharepoint a Exchange/Outlook ve prospěch open source nabídek Nextcloud, Open-Xchange a Mozilla Thunderbird ve spojení s Univention Active Directory Connector..

Stát Šlesvicko-Holštýnsko také vyvíjí open source adresářovou službu, která nahradí open source Microsoft Active Directory a nabídku telefonů.

K vysvětlení rozhodnutí uvedlo prohlášení vlády Šlesvicka-Holštýnska zvýšenou bezpečnost IT, efektivitu nákladů a spolupráci mezi různými systémy jako vnímané výhody přechodu na software s otevřeným zdrojovým kódem.

Kromě toho vláda prosazuje myšlenku digitální suverenity, přičemž ministr pro digitální transformaci Šlesvicka-Holštýnska Dirk Schroedter v oznámení srovnává hodnotu konceptu s hodnotou energetické suverenity. Reklama také citovala Schroedtera, který řekl, že digitální suverenity nelze dosáhnout „se současnými standardními produkty IT na pracovišti“.

Schroedter poukázal na rostoucí závislost státní vlády na cloudových službách a uvedl, že pokud jde o proprietární software, uživatelé nemají žádný vliv na tok dat a na to, zda se tato data dostanou do jiných zemí.

Schroedter také tvrdil, že tento krok pomůže státnímu rozpočtu přesunem peněz z licenčních poplatků do „skutečných programovacích služeb z naší místní digitální ekonomiky“, které by také mohly vytvořit místní pracovní místa.

V roce 2021 Albrecht řekl, že země dosáhla svých limitů na smlouvy o proprietárním softwaru, protože „licenční poplatky v posledních letech stále rostou“, podle překladu Google.

„Za druhé, pokud jde o naše cíle správy digitalizace, open source nám poskytuje větší flexibilitu,“ dodal.

V té době Albrecht tvrdil, že 90 procent státních videokonferencí běží na open source softwaru Jitsi, který byl užitečný během pandemie COVID-19, protože stát byl schopen rychle zvýšit kapacitu videokonferencí.

Kromě toho řekl, že jelikož je školní portál založen na (nejmenovaném) softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, „můžeme flexibilně navrhovat rozhraní a integrovat služby tak, jak chceme.“

Existuje mnoho dalších příkladů globálně, kdy vládní agentury přešly na Linux ve prospěch open source technologie. Federální vlády se zvláštním zájmem vyhýbat se technologiím umístěným ve Spojených státech, včetně Severní Korea A Čína, nějaké příklady. a Jižní Korea Vláda také sdílela plány na přechod na Linux do roku 2026 a město Barcelona Společné plány migrace v roce 2018

Některé vládní agentury, které tento krok podnikly, toho ale litovaly a nakonec se vrátily do Windows. Vídeň vydala distribuci založenou na Debianu Winox Nicméně v roce 2005 vzdát se o migraci do roku 2009

V roce 2003 Mnichov oznámil, že přesune asi 14 000 osobních počítačů z Windows na Linux. V roce 2013 projekt LiMux skončil, ale rostoucí související náklady a nespokojenost uživatelů vedly Mnichov v roce 2017 k oznámení, že příští tři roky stráví návratem k Windows.

Albrecht v roce 2021 řešil toto selhání, když mluvil s Hayesem a podle Překladače Google řekl:

Hlavním problémem bylo, že zaměstnanci nebyli dostatečně zapojeni. Děláme to lépe. Plánujeme dlouhé přechody s paralelním používáním. Poskytujeme open source krok za krokem tam, kde jsou na to oddělení připravena. To také vytváří důvod pro další zavádění, protože lidé vidí, že to funguje.