První maďarské inteligentní nákupní centrum získává mezinárodní uznání

Etele Plaza získala ocenění HOF Awards 2022 „Nejlepší kategorie rozvoje maloobchodu. Vybraná skupina realitních lídrů z regionu hlasovala jako porota ve spojení s hlasováním čtenářů CIJ.

Etele Plaza, nejlepší maloobchodní developerský projekt, byl otevřen loni v září v Kelenföldu, největším maďarském multimodálním dopravním uzlu. Hlavní vchod do nákupního centra vítá návštěvníky největší záclonovou konstrukcí v Maďarsku nad hlavním vchodem. Interiéry zahrnující elegantní chodby, elegantní vstupní halu, atraktivní výzdobu a působivou jídelnu přímo propojenou se zelenými střešními terasami přinesly do Maďarska nejnovější generaci designu nákupních center. Kromě obchodů je zde široká nabídka potravin, restaurací, kaváren, fitness, dětských koutků a služeb. Etele Cinemas navíc posouvá filmový zážitek na novou úroveň v nákupním a zábavním centru.

První maďarské chytré náměstí schopné poskytovat personalizované nakupování od okamžiku, kdy zákazníci opustí svůj domov, prostřednictvím své mobilní aplikace a cloudových služeb. Toto nákupní a zábavní centrum nové generace nejen pomáhá návštěvníkům orientovat se a najít ideální parkovací místo, ale také je vede k vybraným obchodům a zároveň nabízí nabídky šité na míru každému zákazníkovi. V nákupním centru je k dispozici několik míst s USB porty, zatímco u informačního pultu navádí zákazníky na cestu maďarsky mluvící robot Pepper.

K dispozici bude 1300 parkovacích míst přístupných ze všech směrů a přibližně 130 slotů bude zahrnovat hotové dobíjecí stanice pro elektromobily.

Aréna také veřejnosti představila Ariadné, průkopnický maďarský vynález na pomoc nevidomým a zrakově postiženým, který vyvinuli inženýři z univerzity v Óbudě.

„Etele Plaza byla mnohokrát uznána mezinárodním realitním průmyslem, ale soutěžit s těmi nejlepšími a vyhrát je vždy mimořádný okamžik. Jsme opravdu hrdí, že získáváme toto prestižní ocenění. Ve Futureal zůstává jednou z našich priorit vytvářet hodnoty v sektor komerčních nemovitostí a realizovat typické projekty, jako je Etele Plaza, první maďarské chytré náměstí“,

řekl Mark Palastai, projektový manažer společnosti Etele Plaza.

Ceny HOF přitahují přední a nejvlivnější hráče v oboru nemovitostí z celého regionu. Ceny Best of the Best Hall of Fame Awards jsou vyvrcholením série CIJ Awards, kde se proti sobě staví vítězné projekty a společnosti z celé střední a východní Evropy, aby se určilo, kdo je absolutně nejlepší. Letošní akce se zúčastnila z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska a Slovenska.