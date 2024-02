Nová studie navrhuje snížit riziko syndromu dráždivého tračníku dodržováním zdravého životního stylu

CNN

—



Adopce a Zdravý životní styl Nová studie zjistila, že může snížit riziko syndromu dráždivého tračníku nebo IBS.

Pro dospělé ve středním a starším věku, kteří byli fyzicky aktivní, měli dostatek spánku a dobře jedli Vysoce kvalitní stravanebo kteří pili alkohol s mírou nebo nekouřili, se podle studie zveřejněné v úterý snížilo riziko vzniku gastrointestinální poruchy až o 42 %. Gut Journal.

Lidé se syndromem dráždivého tračníku pociťují bolesti břicha, nadýmání a abnormální střevní návyky. Chronický stav může způsobit křeče, plynatost, průjem nebo zácpu, Podle Mayo Clinic.

Tato běžná porucha postihuje 5 % až 10 % světové populace nebo až 1 z 10 lidí na celém světě. Vliv poruchy také na žaludek a střeva Na duševní zdravíTento stav je dobře znám, ale příčina tohoto stavu není zcela objasněna, napsali autoři studie.

Výzkumný tým v Hong Kongu zjistil, že čím více účastníků studie zdravého životního stylu sledovali, tím větší byla ochrana proti IBS. U účastníků, kteří vykazovali jedno chování, byla o 21 % nižší pravděpodobnost rozvoje symptomů IBS Ve srovnání s těmi, kteří nesledovali žádné chování, zatímco ti, kteří měli dvě chování, měli o 36 % nižší riziko. Ti, kteří provedli tři až pět z těchto chování, měli o 42 % nižší riziko.

Ksenia Ovchennikova/Moment RF/Getty Images Syndrom dráždivého tračníku je běžná porucha, která postihuje až 1 z 10 lidí na celém světě. Vědci tvrdí, že příčina této poruchy není zcela objasněna, ale zdravý životní styl jí může předejít.

„To naznačuje, že úpravy životního stylu mají potenciál být účinnou strategií primární prevence IBS,“ uvedl spoluautor studie. Vincent Chi Ho Chung, profesor na Jockey Club School of Public Health and Primary Care na Čínské univerzitě v Hong Kongu, uvedl v e-mailu. „Pokud je nám známo, naše studie je jednou z prvních rozsáhlých studií, která potvrzuje, že kombinace chování zdravého životního stylu…může významně snížit riziko rozvoje IBS.“

Dodal, že většina dosud shromážděných zpráv o syndromu dráždivého tračníku se soustředila spíše na diagnostiku a léčbu než na prevenci.

Předchozí studie Nezdravé individuální faktory životního stylu byly podle studie spojeny se zvýšeným rizikem IBS a vědci chtěli vědět, zda kombinace zdravotních faktorů bude fungovat k odvrácení tohoto stavu.

Studie hodnotila 64 268 účastníků ve věku od 37 do 73 let, u kterých nebyla dříve tato porucha diagnostikována. Britská biobanka, rozsáhlá biomedicínská databáze. Po 12,6 letech bylo ve skupině hlášeno 961 případů (1,5 %) IBS a ti, kteří nezachovali žádné ze zdravého chování, byli vystaveni největšímu riziku rozvoje tohoto stavu.

Výzkumníci definovali chování zdravého životního stylu jako udržování vysoké úrovně intenzivní fyzické aktivity, každodenní konzumace vysoce kvalitní vyvážené stravy, konzumace mírného množství alkoholu denně (5 až 15 gramů), sedm až devět hodin spánku za noc a ne Nikdy nekuřte.

Při samostatné analýze chování výzkumný tým zjistil, že dostatek spánku každou noc je nejúčinnější při snižování rizika IBS, řekl Chung. Jedinci s vysokou kvalitou spánku mají o 27 % nižší riziko vzniku této poruchy ve srovnání s těmi, kteří ji nemají. Zapojení se do intenzivnější fyzické aktivity snížilo riziko o 17 %, zatímco nikdy nekouření snížilo riziko o 14 %.

Výzkumníci také zjistili, že mírná konzumace alkoholu v kombinaci s dalšími čtyřmi zdravými životními styly způsobila větší snížení rizika IBS než úplné abstinování od alkoholu. Vědci zjistili, že je to překvapivý výsledek, který vyžaduje další zkoumání, řekl Zhong.

„Je důležité, aby jednotlivci vzali v úvahu svůj zdravotní stav při implementaci těchto zjištění v každodenním životě,“ řekl Chung. „Například abstinence od alkoholu stále přináší výhody, pokud je v souladu s osobními rozhodnutími, a starší lidé se mohou věnovat fyzické aktivitě na mírné úrovni spíše než intenzivnímu cvičení.“

Studijní tým seskupil účastníky na základě počtu chování, které přijali, s těmi, kteří přijali mezi třemi a pěti chováními, seskupili dohromady, aby zvětšili velikost vzorku pro analýzu. Většinu této skupiny tvořili mladší a ženy a bylo jich méně BMI S větší pravděpodobností měli rodinnou anamnézu syndromu dráždivého tračníku (BMI) a nižší BMI, uvedli vědci.

„Výzkum vývoje strategie primární prevence IBS je velmi důležitý vzhledem k tomu, že IBS má tolik lidí a většina z nich jsou ženy,“ řekl. Dr. Beverly Greenwood-Van Merveld, profesor fyziologie cvičení na University of Oklahoma Health Sciences Center, uvedl v e-mailu. „Důkazy z této velké skupiny naznačují, že výběr životního stylu hraje hlavní roli ve vývoji IBS.“

Studie nezahrnovala redukci stresu jako součást pozorovaného životního stylu. Greenwood Van Merveld, který Studujte, jakou roli hraje stres U této poruchy řekl, že vynechání je překvapivé, protože stres byl studován jako faktor, který hraje důležitou roli v IBS. Kromě toho je omezený věkový rozsah znepokojující, řekla, protože IBS se často rozvíjí v raných dospělých letech, ale současná studie zahrnovala účastníky s průměrným věkem 55 let.

„Měření jsou omezená, ale protože velikost vzorku je tak velká, poskytují cenné poznatky o tom, co by mohlo snížit pravděpodobnost rozvoje IBS ve středním a starším věku,“ řekl. Dr. Margaret Heitkemperováprofesor na katedře biobehaviorálního ošetřovatelství a zdravotnické informatiky na University of Washington a odborný asistent na divizi gastroenterologie, uvedl v e-mailu.

„Jak autoři zdůrazňují, IBS je heterogenní stav a ve hře může být řada dalších faktorů.“ Heitkemper nebyl zapojen do studie.

Udržujte dobrou spánkovou hygienu a zdraví střev



Heitkemper, který studoval spánek u žen se syndromem dráždivého tračníku, uvedl, že je zapotřebí více studií o vlivu dobrého spánku na prevenci IBS, protože spánková laboratoř by poskytla konkrétnější důkazy než spánek v domácím prostředí.

Heitkemper řekl, že studie zjistila, že udržování faktorů zdravého životního stylu je důležité. Dodala, že dodržování zásad spánkové hygieny, jako je nepoužívání elektronických zařízení před spaním a vyhýbání se kofeinu večer, pomůže jedincům, kteří mají potíže s lepším spánkem.

„Zdraví vašich střev by nikdy nemělo být považováno za samozřejmost a musí být chráněno,“ řekl Greenwood-Van Mierveld. „Moje rada je jíst zdravě a snižovat hladinu stresu pomocí každodenních nástrojů na snižování stresu, jako je meditace.“

Přihlaste se k odběru seriálu CNN Sleep, But Better. Náš sedmidílný průvodce obsahuje užitečné rady pro dosažení lepšího spánku.