Česká republika pošle humanitární pomoc do zatopených oblastí Ukrajiny z přehrady Nova Kakhovka

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s HZS ČR a slovenskou záchrannou službou vyčlenilo mimořádnou humanitární pomoc do Chersonské a Záporožské oblasti na Ukrajině, postižené povodňovou vlnou ze zničené vodní nádrže Kakhovka. Ukrajinská strana o tuto pomoc požádala evropské země v rámci mechanismu civilní ochrany EU.

Ministr zahraničí Jan Lipawski souhlasil s poskytnutím mimořádné pomoci ve výši deseti milionů korun na pomoc s evakuací civilistů a následky zničení přehrady.

„Útok na ukrajinskou přehradu Nova Kakhovka na obytné oblasti je srovnatelný s použitím zbraní hromadného ničení proti civilistům,“ řekl ministr Lipavsky. „Rusko nadále posouvá hranice své agrese. Tato brutalita bude odsouzena a potrestána.“

Hlavním úkolem ukrajinských úřadů je nyní evakuace obyvatel z komunit bezprostředně ohrožených záplavami. V současné době se jedná o 30 obcí s počtem obyvatel nad 40 000. V případě úplného zničení hráze nádrže se odhaduje, že by povodňová vlna mohla postihnout až 80 obcí. Místní záchranné týmy a další organizace již evakuovaly 1700 obyvatel, včetně oblastí stále pod palbou Ruska.

Ukrajinská strana má v současnosti zájem především o pořízení vodních tankerů, ale i člunů a vozidel, která se mohou pohybovat v bahnitém terénu, velkokapacitních čerpadel a další techniky na čerpání vody. Potřebují také nástroje k zachycení asi 150 tun strojního oleje, který prosákl do vody poté, co byla nádrž zničena a znečistila řeku Dněpr do Černého moře.

Česko pošle především pontonová čerpadla, zábrany, protipovodňové vaky a elektrárny, ale i čluny, materiál pro nouzové přežití a dočasné domovy za více než 10 milionů korun. Dopravu humanitární pomoci do humanitárního centra zajistí HZS ČR a záchranná služba.