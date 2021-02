James Madison: Záložník Leicesteru je mimo zápas Slavie Praha se zraněním stehen fotbalové novinky

James Madison byl vyloučen ze zápasu Evropské ligy v Leicesteru proti Slavii Praha.

Je nepravděpodobné, že by anglický internacionál potřeboval operaci, ale byl v Londýně, aby navštívil specialistu se zraněním kyčle.

Madison, který byl vyřazen během nedělního vítězství Premier League 2: 1 nad Aston Villa, seděl na konci minulé sezóny a v červenci potřeboval operaci kyčle.

“Nebude k dispozici. Konzultuje to s naším lékařem a několika specialisty, jen se snažíme zjistit, kde jsme,” řekl jeho šéf Brendan Rodgers před čtvrtečním zápasem.

„Nemyslíme si, že by potřeboval další chirurgický zákrok. Je to rozrušující, protože měl předtím problém. Včera odjel do Londýna s klubovým lékařem a dnes je zde, aby získal další názor.“

„Jsme přesvědčeni, že nevyžaduje žádný chirurgický zákrok. Musíme k tomu získat profesionální názor, abychom mohli formulovat plán obnovy.“













„Budeme vypadat velmi pružně, máme další hráče s jinými charakteristikami. Po celou sezónu jsme měli zranění a krása tohoto týmu a týmu je, že jsou velmi odolní a adaptivní.“

James Justin (koleno), Ayuse Perez (koleno), Dennis Bright (hamstringy) a Wesley Fofana (hamstringy) zůstali stranou s Kelichi Iheanacho.

Leicester bude Slavii hostit ve 32. druhé etapě druhé etapy po loňské remíze 0: 0 v Praze.

Jejich cílem je dosáhnout kola šestnácti a Yuri Tillmans si myslí, že je na ideálním místě pro získání titulů, protože potvrdil, že je připraven podepsat novou dohodu.

Rodgers na začátku tohoto měsíce uvedl, že klub bude usilovat o zadání nové zakázky společnosti Telemans, přestože belgický internacionál zůstane spojen s Fenneky až do roku 2023.













Tielemans je rekordním podpisem Foxes poté, co se v roce 2019 připojil z Monaka za přibližně 35 milionů liber, a je rád, že zůstane v King Power.

Řekl: “Proč ne? Toto je klub, ve kterém máte nejlepší možné prostředí. Lidé kolem vás chtějí jen to nejlepší.”

„Je skvělé být tady. Uvidíme, co přijde v budoucnu, ale prostředí je ideální pro získávání trofejí.“

Středa, 3. března, 17:30



Začátek v 18:00



„Nemůžete předvídat budoucnost, ale všechno kolem a v klubu je na to stvořeno.“

Bude to Tillmansův 41. zápas v této sezóně pro klub a zemi, a zatímco 23letý hráč přiznává, že je unavený, ví, že Leicester je v čele postupu.

Řekl: „Věděli jsme, že to tak bude, zvláště v této sezóně, zápasy přicházejí velmi rychle. Nebudu lhát a říkat‚ nejsem někdy unavený. ‘“

“Cítíš se ohromen, ale když začne zápas, na všechno zapomeneš.”

“Pozice, ve které jsme, je dobrá, odstěhovali jsme se a nepřestali jsme. I když jsme se nezaregistrovali, máme všechno v našich rukou.”

obrázek:

Yuri Tilmans doufá, že zajistí novou smlouvu s Leicesterem



„Viděli jsme, že mohou hrát dobrý fotbal a jsou velmi fyzičtí, bude to pro nás dobrá zkouška. Ne zvlášť v této soutěži, ale v každé soutěži, když začnete, vždy chcete jít na její konec. “

Trenér Slavie Praha Gendrich Trbisovsky se mezitím zavázal, že nebude hrát na penalty.

Slavia způsobila Chelsea paniku ve čtvrtfinále Evropské ligy před dvěma lety, když prohrála 5: 3 po porážce 4: 3 na Stamford Bridge.

Po loňském losování doma proti Fennecu se čeští šampioni budou snažit uzavřít zápas v základní hrací době.

„Netrénovali jsme tresty, víme, že existuje možnost, že se to stane, ale Lester je na domácí půdě velmi silný,“ řekl Trbisovskij.

“Pokusíme se je odložit na co nejdéle, doufáme, že čím déle pracujeme, tím více znervózňují. Nechceme, aby o zápase rozhodovaly penalty.”

„Bude to opatrný zápas. Jsme zvyklí na skórování a doufejme, že výsledek bude v náš prospěch. Pokusíme se hrát stejný druh dobrých her, jaké jsme tehdy hráli.“ [against Chelsea]. “