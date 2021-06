Proč jsou mladí lidé mezi největšími překážkami stádové imunity

„Jsem nervózní z toho, co je ve vakcíně,“ řekla paní Burke, studentka z University of Western Michigan z Chicaga. „Osobně si myslím, že to odložím, dokud to úplně nepochopím.“

Paní Burkeová uvedla, že její rodina chtěla, aby byla očkována, ale byla znepokojena očkováním ovlivňujícím ženský reprodukční systém, což se objevilo při několika rozhovorech s mladými ženami. Vědci tam řekli Neexistují důkazy o tom, že by vakcíny ovlivňovaly plodnost nebo těhotenství.

Vzácné, ale skutečné vedlejší účinky se však ukázaly jako vážné obavy, zejména u mladých dospělých, kteří mají pocit, že jsou samotným virem vystaveni nízkému riziku. Očkování společností Johnson & Johnson bylo letos na jaře krátce zastaveno poté, co byly u mladých žen objeveny vzácné krevní sraženiny. Federální zdravotníci minulý týden uvedli, že příčinou mohou být vakcíny Moderna a Pfizer-BioNTech srdeční problémy Asi u 1 200 Američanů je mnoho lidí mladších 30 let, ačkoli uvedli, že přínosy očkování i nadále výrazně převažují nad riziky المخاطر

Není to tak dávno, většina lidí v jejich mladistvých a dvacátých letech neměla nárok na vakcínu. V zimě a na začátku jara, protože poptávka rostla nad nabídkou, státy při natáčení upřednostňovaly své nejstarší a nejchudší obyvatele. Do konce dubna měli nárok všichni dospělí. Ale do té doby počet případů prudce poklesl ze zimního vrcholu a poptávka v mladších věkových skupinách se nepřiblížila úrovním pozorovaným u starších osob. Mnoho vysokých škol, ale zdaleka ne všechnyStudenti budou muset být očkováni před návratem do podzimních semestrů.

„Myslím, že pro mladší generaci nyní musíme připravit případ, který by jim umožnil očkovat,“ řekla dr. Sarah Van Orman, hlavní zdravotnice studentského zdravotnického systému University of Southern California. “Myslím, že k tomu máme ještě dlouhou cestu. “

Samozřejmě již byly očkovány miliony mladých lidí a další plánují injekci. Kliniky dočasného očkování na pracovištích, tranzitních stanicích a Zápasy fotbalové ligy, včetně jednoho týdne v Kansas City v Kansasu, pomohlo oslovit více lidí v této věkové skupině. Několik států zkouší loterie a jiné pobídky, aby přilákaly zájem. Mnoho mladých lidí však uvedlo, že nevidí pádný důvod k očkování.